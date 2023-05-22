Дослідники Schoolaroo проаналізували 54 показники, які розділили на сім ключових категорій, щоб визначити рівень щастя у всіх 50 штатах. Кожен показник оцінювався за 100-бальною шкалою, серед них була робота, безпека, хобі, загальний психічний і фізичний стан здоров'я людей тощо.

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Які штати є найщасливішими

Массачусетс посів перше місце як найщасливіший штат, Іллінойс – на другому місці, Коннектикут – третє, Нью-Джерсі – четверте, а Нью-Йорк закриває п'ятірку.

Також до десятки увійшли:

Меріленд;

Міннесота;

Каліфорнія;

Гаваї;

Вермонт.

За висновками дослідників, ті, хто живе на північному сході, є найщасливішими людьми, "оскільки всі штати регіону входять до 20 найщасливіших у країні".

Штати, де люди найменш щасливі

Південна Кароліна посіла перше місце, Міссурі – друге, Теннессі – третє, Оклахома – четверте, Алабама – п'яте.

До десятки увійшли:

Луїзіана;

Кентуккі;

Міссісіпі;

Арканзас;

Західна Вірджинія.

Більшість південних штатів мають найнижчий рівень щастя, оскільки вони мають найвищий рейтинг за такими показниками, як рівень депресії, кількість відпрацьованих годин на тиждень і рівень ожиріння.

Під час дослідження враховували такі фактори: особисті фінанси, дозвілля психічне здоров'я, фізичне здоров'я, працевлаштування, особисті відносини, соціальна політика.