Дослідники Schoolaroo проаналізували 54 показники, які розділили на сім ключових категорій, щоб визначити рівень щастя у всіх 50 штатах. Кожен показник оцінювався за 100-бальною шкалою, серед них була робота, безпека, хобі, загальний психічний і фізичний стан здоров'я людей тощо.
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Які штати є найщасливішими
Массачусетс посів перше місце як найщасливіший штат, Іллінойс – на другому місці, Коннектикут – третє, Нью-Джерсі – четверте, а Нью-Йорк закриває п'ятірку.
Також до десятки увійшли:
- Меріленд;
- Міннесота;
- Каліфорнія;
- Гаваї;
- Вермонт.
За висновками дослідників, ті, хто живе на північному сході, є найщасливішими людьми, "оскільки всі штати регіону входять до 20 найщасливіших у країні".
Штати, де люди найменш щасливі
Південна Кароліна посіла перше місце, Міссурі – друге, Теннессі – третє, Оклахома – четверте, Алабама – п'яте.
До десятки увійшли:
- Луїзіана;
- Кентуккі;
- Міссісіпі;
- Арканзас;
- Західна Вірджинія.
Більшість південних штатів мають найнижчий рівень щастя, оскільки вони мають найвищий рейтинг за такими показниками, як рівень депресії, кількість відпрацьованих годин на тиждень і рівень ожиріння.
Під час дослідження враховували такі фактори: особисті фінанси, дозвілля психічне здоров'я, фізичне здоров'я, працевлаштування, особисті відносини, соціальна політика.