10 самых счастливых и несчастных штатов в США: взгляните на результаты нового исследования

В ходе нового исследования обнаружили десятку самых счастливых и несчастных штатов Америки. Массачусетс лидирует как лучшее место для жизни.

Исследователи Schoolaroo проанализировали 54 показателя, разделенных на семь ключевых категорий, чтобы определить уровень счастья во всех 50 штатах. Каждый показатель оценивался по 100-балльной шкале, среди них работа, безопасность, хобби, общее психическое и физическое состояние здоровья людей и т.д.

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Какие штаты являются самыми счастливыми

Массачусетс занял первое место как самый счастливый штат, Иллинойс – на втором месте, Коннектикут – третье, Нью-Джерси – четвертое, а Нью-Йорк закрывает пятерку.

Также в десятку вошли:

Мэриленд;

Миннесота;

Калифорния;

Гавайи;

Вермонт.

По выводам исследователей, живущие на северо-востоке являются самыми счастливыми людьми, "поскольку все штаты региона входят до 20 самых счастливых в стране".

Штаты, где люди менее счастливы

Южная Каролина заняла первое место, Миссури – второе, Теннесси – третье, Оклахома – четвертое, Алабама – пятое.

В десятку вошли:

Луизиана;

Кентукки;

Миссисипи;

Арканзас;

Западная Вирджиния.

Большинство южных штатов имеют самый низкий уровень счастья, поскольку у них самый высокий рейтинг по таким показателям, как уровень депрессии, количество отработанных часов в неделю и уровень ожирения.

В ходе исследования учитывали следующие факторы: личные финансы, досуг, психическое здоровье, физическое здоровье, трудоустройство, личные отношения, социальная политика.