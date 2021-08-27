3 хищных растения для дома, которые избавят вас от насекомых

Не все знают, однако существуют растения-хищники, которые можно вырастить дома. Они избавят от надоедливых насекомых.

Такие растения также станут оригинальным декором. О трех самых популярных вариантах поговорим далее.

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Венерина мухоловка

Пожалуй, самое известное растение-хищник. Венерина заманивает мух и комаров в свои красочные листья-ловушки, которые чем-то напоминают челюсти. После того как насекомое попадает в "лапы" мухоловки, растение выделяет специальные ферменты. Это позволяет получить из жертвы питательные вещества. Насекомое может перевариваться в течение нескольких дней, после чего створки растения открываются в ожидании новой жертвы.

Венерина мухоловка любит рассеянный свет и температуру до 25 градусов. Почва всегда должна быть влажной (используйте поддон и дистиллированную воду).

Венерина мухоловка – охотница на насекомых / Фото flowersadvice

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Жирянка

Это зеленое растение с небольшими цветами и листьями, которые привлекают насекомых. Жертвы, попадая на листья, запутываются в липких волосках. После этого растение выделяет ферменты для переваривания насекомого. Жирянка любит высокую влажность, поэтому рекомендуется регулярный полив (раз в два дня летом и раз в неделю зимой) и рассеянный свет.

влага не должна попадать на листья растения.

Насекомые, попадая на листья растения, оказываются в плену / Фото flowertimes

Росянка

Это растение заманивает насекомых своим видом. На краях его листьев – капельки липкой жидкости, которые напоминают росу. После того как жертва попадает на поверхность, листья скручиваются. Переваривается насекомое около 2 – 3 дней. Росянка любит рассеянный свет и регулярный полив дистиллированной водой. Почва всегда должна быть слегка влажной.

Росянка выглядит оригинально и станет красивым элементом интерьера / Фото flowersadvice