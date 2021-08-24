С каждым годом их дизайн меняется, и то, что было актуально некоторое время назад, теперь кажется безвкусицей. От каких шкафов пора избавиться – читайте далее.

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Шкафы с фотопечатью на фасадах

Несколько лет подряд украинцы заказывали и устанавливали дома шкафы-купе, на фасадах которых была сделана фотопечать с различными рисунками. Водопады, орхидеи, фрукты и виды разных городов мира – все это осталось в прошлом. Кроме того, под такие фасады сложно обустроить интерьер. Заменить их можно сдержанными фасадами в цвет стен. Такой вариант долго будет актуальным.

Такие шкафы уже неактуальны / Фото e-kupe

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Шкафы-купе в ярких цветах

Некоторое время все устанавливали шкафы в ярких цветах, некоторые выбирали глянцевые поверхности. Красный, желтый, сиреневый и пр. – все это также уже неуместно. В тренде – глубокие оттенки. Они выглядят дорого, стильно и не "мозолят" глаз.

Яркие шкафы остались в прошлом / Фото mebel-pro43

Шкафы с декором

Наряду с пестрой фотопечатью и яркими цветами, антитрендом стали шкафы с разным декором на фасадах. Различные принты, роспись, виниловые наклейки – лишь краткий список того, что невозможно вписать в современный интерьер. Все это выглядит вычурно и избыточно, удешевляя помещения. Вместо этого используйте однотонные фасады, которые не будут выбиваться из общего стиля.

Шкафы с декором лучше заменить на спокойные варианты / Фото profitroll