48% арендаторов озабочены отсутствием собственного жилья: факторы, мешающие совершить покупку
2 сентября 2021 , 13:45Читати новину українською
Источник:lending tree
Из-за роста цен на недвижимость, мечта о собственном жилье стала еще недоступней. Рассказываем о недавних исследования, выявивших основные барьеры с которыми сталкиваются те, кто стремится изменить свой статус арендатора.
Согласно американским исследованиям LendingTree, 88% людей, которые арендуют недвижимость, хотят получить собственный дом. 48% из них обеспокоены, что они никогда не смогут накопить достаточно денег, чтобы стать владельцем жилья.
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Основные выводы исследования
- Лишь 2% опрошенных согласны арендовать дом в течение всей жизни.
- Потребители хотят иметь возможность обустраивать дома согласно своим потребностям. Самая популярная причина, по которой люди мечтают о недвижимости – это гибкость и возможность использовать пространство так, как им заблагорассудится (63%), далее следует стабильность (55%) и наличие статуса владельца недвижимости (50%).
- 48% опрошенных отметили, что аренда жилья избавляет их от необходимости самостоятельно заниматься техническим обслуживанием и ремонтом. Среди других названых преимуществ – легкость переезда в другое место (38%).
- Авансовые платежи – это большое препятствие, которое сдерживает тех, кто хочет приобрести дом. 54% этой группы заявили, что не могут позволить себе первоначальный взнос. К другим распространенным препятствиям относятся слишком высокие цены на жилье в их районе (36%) и трудности с получением ипотеки.
Главные препятствия, связанные с покупкой жилья
- Слишком высокий авансовый платеж. 54% потребителей утверждают, что это – основное препятствие к покупке жилья. В то же время эта цифра увеличивается до 68%, если включать в выборку людей, которые зарабатывают менее 35 000 долларов в год.
- Высокие ипотечные взносы. Ежемесячная аренда обходится дешевле по сравнению с ежемесячными платежами по ипотеке. Однако следует понимать, что аренда жилья не окупится. в отличие от ипотеки.
- Чтобы переехать на новое место, арендатору придется потратить сумму трехмесячной арендной платы.
- Стремительный рост цен. Это ощутимо даже на украинском рынке. За последний год цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли на 12 – 18%, а застройщики прогнозируют дальнейший рост стоимости квартир.
Как сэкономить на квартиру
- Сократите расходы. Логично, что один из самых эффективных способов сэкономить – это сокращение необязательных расходов. Это может быть как доставка еды, так и услуги такси. Подведите итоги месяца, обратив внимание на каких пунктах вы можете сэкономить.
- Изучите компании, которые предлагают меньший первоначальный взнос. Не все ипотечные кредиты требуют 20% первоначального взноса, однако будьте осторожны, поскольку меньшие первоначальные взносы обычно приводят к высшим ежемесячным выплатам по ипотеке.
- Поймите, что вы можете себе позволить. Эксперты утверждают, что аренда дома, который вы можете себе позволить – это более выгодный вариант, чем покупка дома, которая приведет к дальнейшим долгам, переработкам и стрессу.