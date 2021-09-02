48% арендаторов озабочены отсутствием собственного жилья: факторы, мешающие совершить покупку

Из-за роста цен на недвижимость, мечта о собственном жилье стала еще недоступней. Рассказываем о недавних исследования, выявивших основные барьеры с которыми сталкиваются те, кто стремится изменить свой статус арендатора.

Согласно американским исследованиям LendingTree, 88% людей, которые арендуют недвижимость, хотят получить собственный дом. 48% из них обеспокоены, что они никогда не смогут накопить достаточно денег, чтобы стать владельцем жилья.

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Основные выводы исследования

Цены на недвижимость стремительно растут / Фото Pexels

Лишь 2% опрошенных согласны арендовать дом в течение всей жизни.

Потребители хотят иметь возможность обустраивать дома согласно своим потребностям. Самая популярная причина, по которой люди мечтают о недвижимости – это гибкость и возможность использовать пространство так, как им заблагорассудится (63%), далее следует стабильность (55%) и наличие статуса владельца недвижимости (50%).

48% опрошенных отметили, что аренда жилья избавляет их от необходимости самостоятельно заниматься техническим обслуживанием и ремонтом. Среди других названых преимуществ – легкость переезда в другое место (38%).

Авансовые платежи – это большое препятствие, которое сдерживает тех, кто хочет приобрести дом. 54% этой группы заявили, что не могут позволить себе первоначальный взнос. К другим распространенным препятствиям относятся слишком высокие цены на жилье в их районе (36%) и трудности с получением ипотеки.

Цены на недвижимость стремительно растут / Фото Pexels

Главные препятствия, связанные с покупкой жилья

Слишком высокий авансовый платеж . 54% потребителей утверждают, что это – основное препятствие к покупке жилья. В то же время эта цифра увеличивается до 68%, если включать в выборку людей, которые зарабатывают менее 35 000 долларов в год.

. 54% потребителей утверждают, что это – основное препятствие к покупке жилья. В то же время эта цифра увеличивается до 68%, если включать в выборку людей, которые зарабатывают менее 35 000 долларов в год. Высокие ипотечные взносы. Ежемесячная аренда обходится дешевле по сравнению с ежемесячными платежами по ипотеке. Однако следует понимать, что аренда жилья не окупится. в отличие от ипотеки.

Ежемесячная аренда обходится дешевле по сравнению с ежемесячными платежами по ипотеке. Однако следует понимать, что аренда жилья не окупится. в отличие от ипотеки. Чтобы переехать на новое место, арендатору придется потратить сумму трехмесячной арендной платы .

. Стремительный рост цен. Это ощутимо даже на украинском рынке. За последний год цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли на 12 – 18%, а застройщики прогнозируют дальнейший рост стоимости квартир.

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