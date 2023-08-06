Пять бюджетных домов в США: посмотрите эти варианты по цене до 400 тысяч долларов
Источник:Realtor
В разных штатах Америки предлагают интересные дома – барндоминиумы. Они часто стоят дешевле обычных квартир, но не значительно хуже. Иногда даже можно сказать наоборот.
Барндоминиум – это металлический амбар или подобное сараю сооружение с металлическим сайдингом, которое частично или полностью превратили в меблированный дом или жилую зону. Этот тип домов часто расположен на участке приличного размера, поэтому имеет много внутреннего пространства.
Обратите внимание Рынок недвижимости восстанавливается: в каких областях наиболее активно строят и продают жилье
Большим плюсом барндоминиумов является то, что у них часто есть скромные цены. Вот пять отличных примеров по ценам до 400 тысяч долларов, которые сейчас есть на рынке недвижимости. Некоторые из них имеют двойное предназначение, то есть обустроены и как жилье, и как место работы.
Вичита, Канзас
- Цена: 399 900 долларов
Гринбрир, Арканзас
- Цена: 369 500 долларов
Маунт-Зайон, Иллинойс
- Цена: 359 тысяч долларов
Кончо, Аризона
- Цена: 329 900 долларов
Кайл, Техас
- Цена: 375 тысяч долларов