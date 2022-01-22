5 деталей, которые могут разрушить даже самый дорогой интерьер

Вы могли никогда не обращать внимание, но такие привычные для многих вещей, как магнитики на холодильнике или гладильная доска среди гостиной, способны испортить даже самый продуманный и дорогой интерьер.

Чтобы выяснить, не загромождают ли ваше пространство бытовые детали, делимся списком самых распространенных ошибок.

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Магниты на холодильнике



Холодильник без магнитов выглядит более эстетично / Фото Unsplash Дизайнеры интерьеров предостерегают, что магниты из разных уголков мира, детский алфавит и стикеры с напоминаниями, которые мы так любим вешать на холодильник, абсолютно неуместны в современной кухне. Если вы хотите создать пространство, в котором это действительно будет выглядеть уместно, предусмотрите для магнитов специальную доску. Бытовая химия Чистящие средства в ванной и на кухне всегда должны быть под рукой, поэтому убирать их в отдаленное место – не выход. Дизайнеры советуют перелить средства для мытья посуды в красивые дозаторы или реализовать скрытую систему хранения в мойке. Аксессуары для домашних животных



Выбирайте мебель для животных согласно общей стилистике дома / Фото Unsplash

Есть аккуратная мебель и аксессуары для животных, но нужно очень постараться, чтобы найти их. Поэтому большинство хозяев покупают то, что предлагают в зоомагазинах, смирившись с тем, что найденный элемент, хотя и будет выбиваться из общей концепции квартиры, зато доставит радость домашним любимцам.

На самом деле хозяевам животных достаточно расширить список магазинов с соответствующими товарами. На одном из них удастся обнаружить нейтральные аксессуары. Также можно сделать мебель на заказ. Это будет стоить немного дороже, зато не придется терпеть некрасивый элемент в доме.

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Гладильная доска среди гостиной

Гладильную доску часто просто не убирают и оставляют стоять посреди комнаты, параллельно складывая на нее повседневную одежду. Если это ваш сценарий, попробуйте переформатировать мебель, обустроив специальный отсек, где будет храниться выдвижная гладильная доска.

Обувь в прихожей