5 табу в интерьере квартиры: от каких решений отговаривают дизайнеры

С каждым годом в дизайне интерьера появляются новые тенденции и модные идеи. За всем, конечно же, не уследить обычному владельцу, который просто хочет обновить жилье.

Однако специалисты рекомендуют отказаться от некоторых решений дома. 5 таких назвала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

Интересно Клубный дом: что это такое и где купить квартиру по доступной цене

Сколько людей, столько разных вкусов и предпочтений, и мы уважаем это. Но есть решения, которые вызывает отторжение и нам сложно работать в обычном русле, сталкиваясь с ними. При первом же взгляде на решение понимаешь: морально устарело, не актуально,

– отметила Морозова.

5 табу при оформлении жилья

Тотальный бежевый style

Бежевый интерьер – это скучно. Для того чтобы сделать его "вкусным" и стильным, следует использовать различные оттенки, разнообразные текстуры и фактуры. Только так можно получить красивое жилье, которое не будет напоминать унылое офисное помещение.

Многоуровневые потолки

Много лет подряд в моде были радиусные потолки, гнущиеся элементы из гипсокартона и пр. Это устаревшая тенденция, которая усложняет интерьер и делает его визуально дешевым.

Подобные потолки остались в прошлом / Фото gipsokarton-blog

Читайте Входите через окно: в Лондоне сдают необычную квартиру – фото

Много декора

Помните, как долгие годы были модными магнитики на холодильнике и декоративные тарелки из курортных городов на стене? Теперь это устаревший прием. Избавьтесь от лишнего, сделайте пространство легким и свободным.

Вычурные детали

К этому пункту можно отнести многие элементы: многоярусные шторы, ламбрекены, очень выраженную классику, элементы барокко и пр. Помните, что все хорошо в меру. Разбавляйте минимализм в интерьере стильными деталями.

Магниты на холодильнике – табу в интерьере / Фото vgoroden

Фотообои

Красивые фотообои вполне можно использовать в интерьере – это актуальный прием. Но помните, что водопады, орхидеи и дельфины на стенах уже устарели.