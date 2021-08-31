За свою короткую жизнь, леди Ди изменила много домов. И поскольку интерьеры и архитектура могут многое рассказать о человеке, историки и культурологи внимательно изучают недвижимость, в которой проживала принцесса Уэльская. Рассказываем о самых ярких дворцах и домах.

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Кенсингтонский дворец

6 легендарных домов в которых жила принцесса Диана / Фото ad magazine

Это главная резиденция и единственный из домов, куда жители пускали журналистов. Сохранились даже фотографии, свидетельствующие, что принцесса Диана имела свой взгляд на оформление интерьеров. Желтые стены контрастируют с зеленым ковром и оранжевым диваном в гостиной; розовые диваны и смелая мебель в кабинете принцессы и роскошный дизайн от Dragons & Walton Street в детской комнате.

Диана, совместно с дизайнером интерьеров Дадли Поплаком, обновили часть дворца, чтобы придать ему нотку современности, не нарушая классический стиль 17 века.

Парковый дом

6 легендарных домов в которых жила принцесса Диана / Фото ad magazine

Знаменитый особняк – родина принцессы. Это здание, построенное в 19 веке, была домом деда-барона Дианы. В 1987 году королева Елизавета передала резиденцию благотворительному обществу. Сейчас это отель для людей с ограниченными физическими возможностями.

Дом Олторпа

6 легендарных домов в которых жила принцесса Диана / Фото ad magazine

После смерти деда, 14-летняя Диана переехала в семейный дом начала 16 века. Дом, расположенный на площади более 5 квадратных километров, окруженный живописной природой и озером.

Владелец резиденции и брат Дианы – Чарльз Спенсер, был обвинен в использовании имени своей покойной сестры для заработка. За несколько фунтов каждый желающий мог увидеть 19 из 90 комнат в доме и даже переночевать в комнате принцессы за 35000 евро.

Квартира в Лондоне

6 легендарных домов в которых жила принцесса Диана / Фото ad magazine

До замужества Диана жила в доме Sixty Coleherne Court. Расположенный в роскошном районе с красивыми садами, лофт обошелся матери Дианы в 50 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня покупка квартиры в этом районе превышает 1 миллион фунтов стерлингов.

Дворец Хайгроув

6 легендарных домов в которых жила принцесса Диана / Фото ad magazine

Эта резиденция, приобретена принцем Чарльзом за год до свадьбы, стала для пары домом отдыха. Именно здесь прошли детские годы детей Дианы. Доказательством этого является дом на дереве, до сих пор сохраняющийся в резиденции.

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Дом на Майорке

6 легендарных домов в которых жила принцесса Диана / Фото ad magazine

Об этом объекте публика узнала только тогда, когда его выставили на продажу за 38 миллионов евро. Резиденция, площадью 1400 квадратных метров, построена почти на скале. В летнем доме принцессы расположены жилые зоны, гостевой дом и бассейн.