За своє коротке життя, леді Ді змінила чимало будинків. Й оскільки інтер'єри та архітектура можуть багато розповісти про людину, історики та культурологи прискіпливо вивчають нерухомість, в якій проживала принцеса Уельська. Розповідаємо про найяскравіші палаци та будинки.

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Кенсінгтонський палац

6 легендарних будинків в яких жила принцеса Діана / Фото ad magazine

Це головна резиденція та єдиний з будинків, куди мешканці впускали журналістів. Збереглися навіть фотографії, які свідчать, що принцеса Діана мала свій погляд на оформлення інтер'єрів. Жовті стіни контрастують з зеленим килимом і помаранчевим диваном у вітальні; рожеві дивани та сміливі меблі у кабінеті принцеси та розкішний дизайн від Dragons & Walton Street в дитячій кімнаті.

Діана, спільно з дизайнером інтер'єрів Дадлі Поплаком, оновили частину палацу, щоб надати йому нотку сучасності, не порушуючи класичний стиль 17 століття.

Парковий будинок

6 легендарних будинків в яких жила принцеса Діана / Фото ad magazine

Знаменитий особняк – батьківщина принцеси. Ця будівля, побудована в 19 столітті, була будинком діда-барона Діани. У 1987 році королева Єлизавета передала резиденцію благодійному товариству. Зараз це готель для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Будинок Олторпа

6 легендарних будинків в яких жила принцеса Діана / Фото ad magazine

Після смерті діда, 14-річна Діана переїхала в сімейний дім початку 16 століття. Будинок, розташований на площі понад 5 квадратних кілометрів, оточений мальовничою природою та озером.

Власник резиденції й брат Діани – Чарльз Спенсер, був звинувачений у використанні імені своєї покійної сестри для заробітку. За кілька фунтів кожен охочий міг побачити 19 з 90 кімнат в будинку і навіть переночувати в кімнаті принцеси за 35 000 євро.

Квартира в Лондоні

6 легендарних будинків в яких жила принцеса Діана / Фото ad magazine

До заміжжя Діана жила в будинку Sixty Coleherne Court. Розміщений у розкішному районі з красивими садами, лофт обійшовся матері Діани в 50 000 фунтів стерлінгів. Сьогодні покупка квартири в цьому районі перевищує 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Палац Хайгроув

6 легендарних будинків в яких жила принцеса Діана / Фото ad magazine

Ця резиденція, придбана принцом Чарльзом за рік до весілля, стала для пари відпочинковим будинком. Саме тут минули дитячі роки дітей Діани. Доказом цього є будинок на дереві, який досі зберігся в резиденції.

До теми Як виглядає будинок на Багамах, де відпочивала принцеса Діана з Гаррі та Вільямом

Будинок на Майорці

6 легендарних будинків в яких жила принцеса Діана / Фото ad magazine

Про цей об'єкт публіка довідалася лише тоді, коли його виставили на продаж за 38 мільйонів євро. Резиденція, площею 1400 метрів квадратних, побудована майже на скелі. У літньому домі принцеси розташовані житлові зони, гостьовий будинок та басейн.