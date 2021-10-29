Чем быстрее вы найдете место "лишним" вещам, тем быстрее в ванной воцарится желаемый порядок и комфорт. Рассказываем о 5 вещах, которые помогут упростить вашу жизнь.

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Плетеные корзины

Плетеные корзины в ванной / Фото Pinterest

Если вы ищете аксессуар, который сделает пространство более уютным и обеспечит чистоту в ванной – плетеная корзина – идеальный вариант. В них удобно хранить текстиль, косметику, фен или щипцы для волос, а также полотенца, порошки, туалетную бумагу.

Функциональное зеркало

Минималистическое зеркало со скрытыми полками сэкономит место / Фото Pinterest

Зеркало со скрытыми полками – идеальное решение в небольших санузлах, где ценен каждый сантиметр как на полу, так и на стене. Такое зеркало не займет больше места, чем обычное. При этом у вас появится свободное пространство для косметики и других мелочей, создающих визуальный шум в однотонной ванной.

Светильники у зеркала

Подсветка у зеркала / Фото Pinterest

Санузлы редко имеют источник естественного света и чтобы исправить это – придется позаботиться как о головном свете, так и о дополнительных подвесных системах рядом с зеркалом. Лучше всего расположить бра по сторонам от зеркала или установить специальную подсветку сверху.

Подносы и органайзеры

Органайзеры обеспечат порядок в ванной / Фото Pinterest

Складывайте в подносы и лотки все, что легко потерять или опрокинуть: украшения, маленькие тюбики, резинки для волос, духи. С ними проще поддерживать порядок, да и смотрятся они стильно, даже на открытых полках.

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Аромадифузор

Аромадифузор будет выглядеть лучше, чем автоматический освежитель воздуха / Фото Pinterest

Для полного релакса подберите свой любимый аромат. Отрегулировать его насыщенность в диффузоре помогут палочки – чем их больше, тем сильнее будет проявляться аромат.