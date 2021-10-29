Чим швидше ви знайдете місце "зайвим" речам, тим швидше у ванній запанує бажаний порядок та комфорт. Розповідаємо про 5 речей, які допоможуть спростити ваше життя.
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Плетені кошики
Плетені кошики в ванній / Фото Pinterest
Якщо ви шукаєте аксесуар, який зробить простір затишнішим та забезпечить чистоту у ванній кімнаті – плетений кошик – ідеальний варіант. У них зручно зберігати текстиль, косметику, фен чи щипці для волосся, а також рушники, порошки, туалетний папір.
Функціональне дзеркало
Мінімалістичне дзеркало з прихованими полицями зекономить місце / Фото Pinterest
Дзеркало з прихованими полицями – ідеальне рішення у невеликих санвузлах, де цінний кожен сантиметр як на підлозі, так і на стіні. Таке дзеркало не займе більше місця. ніж звичайне. При цьому у вас з'явиться вільний простір для косметики та інших дрібниць, які створюють візуальний шум в однотонній ванній.
Світильники біля дзеркала
Підсвітка біля дзеркала / Фото Pinterest
Санвузли рідко мають джерело природного світла й щоб виправити це – доведеться подбати як про головне світло, так і про додаткові підвісні системи поруч з дзеркалом. Найкраще розташувати бра по сторонах від дзеркала або встановити спеціальне підсвічування зверху.
Таці та органайзери
Органайзери забезпечать порядок у ванній / Фото Pinterest
Складайте в таці та лотки все, що легко загубити перекинути: прикраси, маленькі тюбики, гумки для волосся, парфуми. З ними простіше підтримувати порядок, та й виглядають вони стильно, навіть на відкритих полицях.
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Аромадифузор
Аромадифузор матиме кращий вигляд за автоматичний освіжувач повітря / Фото Pinterest
Для повного релаксу підберіть свій улюблений аромат. Відрегулювати його насиченість у дифузорі допоможуть палички – чим їх більше, тим сильніше проявлятиметься аромат.