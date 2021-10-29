Чим швидше ви знайдете місце "зайвим" речам, тим швидше у ванній запанує бажаний порядок та комфорт. Розповідаємо про 5 речей, які допоможуть спростити ваше життя.

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Плетені кошики

Плетені кошики в ванній / Фото Pinterest

Якщо ви шукаєте аксесуар, який зробить простір затишнішим та забезпечить чистоту у ванній кімнаті – плетений кошик – ідеальний варіант. У них зручно зберігати текстиль, косметику, фен чи щипці для волосся, а також рушники, порошки, туалетний папір.

Функціональне дзеркало

Мінімалістичне дзеркало з прихованими полицями зекономить місце / Фото Pinterest

Дзеркало з прихованими полицями – ідеальне рішення у невеликих санвузлах, де цінний кожен сантиметр як на підлозі, так і на стіні. Таке дзеркало не займе більше місця. ніж звичайне. При цьому у вас з'явиться вільний простір для косметики та інших дрібниць, які створюють візуальний шум в однотонній ванній.

Світильники біля дзеркала

Підсвітка біля дзеркала / Фото Pinterest

Санвузли рідко мають джерело природного світла й щоб виправити це – доведеться подбати як про головне світло, так і про додаткові підвісні системи поруч з дзеркалом. Найкраще розташувати бра по сторонах від дзеркала або встановити спеціальне підсвічування зверху.

Таці та органайзери

Органайзери забезпечать порядок у ванній / Фото Pinterest

Складайте в таці та лотки все, що легко загубити перекинути: прикраси, маленькі тюбики, гумки для волосся, парфуми. З ними простіше підтримувати порядок, та й виглядають вони стильно, навіть на відкритих полицях.

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Аромадифузор

Аромадифузор матиме кращий вигляд за автоматичний освіжувач повітря / Фото Pinterest

Для повного релаксу підберіть свій улюблений аромат. Відрегулювати його насиченість у дифузорі допоможуть палички – чим їх більше, тим сильніше проявлятиметься аромат.