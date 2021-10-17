7 идей для обустройства небольшой ванной комнаты: советы дизайнеров с фото

Планируя дизайн ванной комнаты небольшой площади, важно учесть каждую мелочь, чтобы лишние детали не забирали слишком много места. Оставьте здесь только те элементы, которые действительно необходимы.

Для начала стоит выбрать компактную мебель и использовать грамотную обработку. Рассказываем, как реализовать это на практике!

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Выбирайте визуально легкую мебель

Выбирайте подвешенные ящики под умывальник / Фото Pexels

Обратите внимание на модели с простыми формами и минимальным количеством фурнитуры и аксессуаров. Попробуйте обойтись без панели для ванны. Фигурные ножки в винтажном стиле придадут легкости и не будут загромождать пространство.

Уделите внимание обработке

Выбирайте светлые тона / Фото Pinterest

Оформите стены с помощью однотонного светлого нейтрального оттенка или подберите крупноформатную плитку.

Яркие акценты можно сделать на одной из стен: окрасив самую отдаленную в темный цвет. Так вы получите эффект глубины. Чтобы потолок в ванной казался выше, а помещение было просторным, используйте плитку по всей поверхности стены к потолку.

Заполните углы

Заполните углы / Фото Pinterest

Мебель или сантехника, расположенные в углу, занимают меньше места, чем предметы, стоящие вдоль стены. Увеличьте центральную площадь ванной комнаты, использовав удобные угловые раковины, душевые, джакузи, стеллажи или тумбочки.

Выбирайте подвесную мебель

Выбирайте подвесную мебель / Фото Pinterest

Не делайте акцент исключительно на закрытых шкафчиках под раковиной. Несколько подвесных полок вдоль стены помогут придать санузла легкости.

Используйте поверхности с зеркальным эффектом

Зеркало с подсветкой / Фото Pinterest

Это могут быть перегородки для душа, дверцы шкафчиков, стеклянная столешница или раковина. К тому же попробуйте подчеркнуть зеркало, окружив его ярким освещением.

Продумайте системы хранения

Как скрыть стиральную машинку в санузле / Фото Pinterest

Используйте стеллаж до потолка, чтобы разместить в маленькой ванной все необходимое. Оформите его в одной из ниш стены, оставив полки открытыми или прикрытыми шторами.

Покрасьте потолок в белый цвет

Выделите только одну стену, чтобы достичь эффекта глубины / Фото Pinterest

Так ванная будет казаться визуально выше. Для пола лучше использовать контрастную темную плитку.