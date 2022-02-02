7 недоработок, которые удешевляют ремонт
Источник:инстаграммы lesnik.pro
Некоторые ошибки при планировании ремонта и его реализации будут неоднократно вылезать боком в будущем. Чтобы этого избежать, следует прислушаться к советам профессионалов.
К примеру, отказаться от непрактичных бордюров между столешницей и фартуком и мягких уголков в кухне. Собрали самые интересные советы.
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Пространство под кухонным гарнитуром
Выбирайте мебель без ножек / Фото инстаграм
Такие шкафы не удобны в уборке. Тщательно вымыть пол под такими шкафами очень сложно. Выбирайте мебель "в пол".
Открытая труба вентиляции
Вентиляционные трубы нужно делать скрытыми / Фото инстаграм
Дешевит кухню она не только неподходящим внешним видом, но и грязью. Поэтому вентиляционные трубы следует делать скрытыми. Если это невозможно, то хотя бы гладкими и жесткими
Дешевая мебельная фурнитура
От фурнитуры зависит внешний вид помещения / Фото инстаграм
Именно от фурнитуры зависит внешний вид и функциональность гарнитуры. Провисшая дверца, скрипящие ящики и дешевые ручки, моментально выдадут истинную стоимость кухонной мебели.
Бордюр между столешницей и фартуком
Избегайте бордюра между столешницей и стеной / Фото инстаграм
Современные модные тенденции настаивают на отсутствии бордюра. Столешница делается практически вплотную к изразцу (остается лишь небольшой зазор в несколько миллиметров), стык заделывается герметиком.
Элементы из гипсокартона
Не используйте гипсокартоновые конструкции / Фото инстаграм lesnik.pro
Волнистые перегородки из гипсокартона с вырезами – хороший пример пережитков прошлого. Хорошим решением является их смена на деревянные или стеклянные перегородки.Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.
Мебельная стенка
Мебельная стенка – пережиток прошлого / Фото инстаграм lesnik.pro
Громоздкая мебельная стенка "съедает" не один квадратный метр. Чтобы избежать этого, используйте подвесные тумбы или полки. С ними вы не только сэкономите пространство комнаты, но и сделаете ваш интерьер более функциональным.
Мягкий уголок
Мягкий уголок на кухне – непрактичное решение / Фото инстаграм lesnik.pro
Мягкий уголок для кухни не только выглядит старомодно, но и зачастую бывает очень неудобным. Лучше выбрать современный комфортный стол со стульями, которые будут смотреться элегантнее на вашей кухне.