Рассказываем о 8 основных ошибках, избежание которых поможет вам правильно обустроить пространство.
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Большие орнаменты на стенах
8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest
Наш мозг подсознательно считывает количество паттернов от полов до потолка. И если их, к примеру, 3, мы будем считать комнату меньше, чем с большим количеством паттернов. Поэтому дизайнеры советуют выбирать орнаменты среднего размера.
Мелкие яркие узоры
8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest
Такие решения перегружают пространство, делая его более узким.
Неправильно подобранная геометрия
8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest
Обои с вертикальной полоской на узкой стене сделают помещение еще уже. А горизонтальная полоска на широкой стене "откроет" и опустит еще ниже. Изучите основы визуальных иллюзий, чтобы не ошибиться.
Перенасыщение мебелью и деталями
8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest
Большое количество вещей резко сокращает площадь комнаты, а маленьким комнатам особенно важно наличие воздуха и свободное пространство.
Маленький коврик
Визуально сужает стены, поэтому дизайнеры советуют выбирать большие ковры для маленьких помещений.
Неправильный карниз
8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest
Карнизы отнимают высоту потолка, поэтому лучше использовать скрытые варианты.
Плотные шторы
Все, связанное с визуальной тяжестью, – не подходит для небольших помещений.
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Неправильное освещение
Тусклый свет также сужает помещения. К тому же такое решение сделает ваш дом менее уютным. Лучше выбрать естественный холодный свет.