Розповідаємо, про 8 основних помилок, уникнення яких допоможе вам правильно облаштувати простір.
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Великі орнаменти на стінах
8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest
Наш мозок підсвідомо зчитує кількість патернів від підлоги до стелі. І їх, приміром, 3, ми вважатимемо кімнату меншою, чим з більшою кількістю патернів. Тому дизайнери радять вибирати орнаменти середнього розміру.
Дрібні яскраві візерунки
8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest
Такі рішення перенавантажують простір, роблячи його вужчим.
Неправильно підібрана геометрія
8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest
Шпалери з вертикальною полосою на вузькій стіні зроблять приміщення ще вужчим. А горизонтальна полоска на широкій стіні "розплющить" та опустить її ще нижче. Вивчіть основи візуальних ілюзій, щоб не помилитися.
Перенасичення меблями та деталями
8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest
Велика кількість речей різко скорочує площу кімнати, а маленьким кімнатам особливо важливе повітря та вільний простір.
Маленький килим
Візуально звужує стіни, тому дизайнери радять обирати великі килими для маленьких приміщень.
Неправильний карниз
8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest
Карнизи віднімають висоту стелі, тому краще використати приховані варіанти.
Щільні штори
Все, пов'язане з візуальною важкістю, – не підходить для невеликих приміщень.
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Неправильне освітлення
Тьмяне світло також звужує приміщення. До того ж таке рішення зробить ваш будинок менш затишним. Найкраще обрати природне та холодне світло.