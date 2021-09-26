Розповідаємо, про 8 основних помилок, уникнення яких допоможе вам правильно облаштувати простір.

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Великі орнаменти на стінах

8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest

Наш мозок підсвідомо зчитує кількість патернів від підлоги до стелі. І їх, приміром, 3, ми вважатимемо кімнату меншою, чим з більшою кількістю патернів. Тому дизайнери радять вибирати орнаменти середнього розміру.

Дрібні яскраві візерунки

8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest

Такі рішення перенавантажують простір, роблячи його вужчим.

Неправильно підібрана геометрія

8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest

Шпалери з вертикальною полосою на вузькій стіні зроблять приміщення ще вужчим. А горизонтальна полоска на широкій стіні "розплющить" та опустить її ще нижче. Вивчіть основи візуальних ілюзій, щоб не помилитися.

Перенасичення меблями та деталями

8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest

Велика кількість речей різко скорочує площу кімнати, а маленьким кімнатам особливо важливе повітря та вільний простір.

Маленький килим

Візуально звужує стіни, тому дизайнери радять обирати великі килими для маленьких приміщень.

Неправильний карниз

8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату / Фото Pinterest

Карнизи віднімають висоту стелі, тому краще використати приховані варіанти.

Щільні штори

Все, пов'язане з візуальною важкістю, – не підходить для невеликих приміщень.

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Неправильне освітлення

Тьмяне світло також звужує приміщення. До того ж таке рішення зробить ваш будинок менш затишним. Найкраще обрати природне та холодне світло.