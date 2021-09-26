8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату
Источник:24 канал
Чтобы справиться с обустройством маленького помещения, следует составить тщательный план с предварительным определением функциональных зон. А также - ознакомиться с популярными ошибками, которые визуально сузят помещения.
Рассказываем о 8 основных ошибках, избежание которых поможет вам правильно обустроить пространство.
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Большие орнаменты на стенах
Наш мозг подсознательно считывает количество паттернов от полов до потолка. И если их, к примеру, 3, мы будем считать комнату меньше, чем с большим количеством паттернов. Поэтому дизайнеры советуют выбирать орнаменты среднего размера.
Мелкие яркие узоры
Такие решения перегружают пространство, делая его более узким.
Неправильно подобранная геометрия
Обои с вертикальной полоской на узкой стене сделают помещение еще уже. А горизонтальная полоска на широкой стене "откроет" и опустит еще ниже. Изучите основы визуальных иллюзий, чтобы не ошибиться.
Перенасыщение мебелью и деталями
Большое количество вещей резко сокращает площадь комнаты, а маленьким комнатам особенно важно наличие воздуха и свободное пространство.
Маленький коврик
Визуально сужает стены, поэтому дизайнеры советуют выбирать большие ковры для маленьких помещений.
Неправильный карниз
Карнизы отнимают высоту потолка, поэтому лучше использовать скрытые варианты.
Плотные шторы
Все, связанное с визуальной тяжестью, – не подходит для небольших помещений.
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Неправильное освещение
Тусклый свет также сужает помещения. К тому же такое решение сделает ваш дом менее уютным. Лучше выбрать естественный холодный свет.