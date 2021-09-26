Чтобы справиться с обустройством маленького помещения, следует составить тщательный план с предварительным определением функциональных зон. А также - ознакомиться с популярными ошибками, которые визуально сузят помещения.

Рассказываем о 8 основных ошибках, избежание которых поможет вам правильно обустроить пространство.

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Большие орнаменты на стенах

8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest

Наш мозг подсознательно считывает количество паттернов от полов до потолка. И если их, к примеру, 3, мы будем считать комнату меньше, чем с большим количеством паттернов. Поэтому дизайнеры советуют выбирать орнаменты среднего размера.

Мелкие яркие узоры

​8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest

Такие решения перегружают пространство, делая его более узким.

Неправильно подобранная геометрия

​8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest

Обои с вертикальной полоской на узкой стене сделают помещение еще уже. А горизонтальная полоска на широкой стене "откроет" и опустит еще ниже. Изучите основы визуальных иллюзий, чтобы не ошибиться.

Перенасыщение мебелью и деталями

​8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest

Большое количество вещей резко сокращает площадь комнаты, а маленьким комнатам особенно важно наличие воздуха и свободное пространство.

Маленький коврик

Визуально сужает стены, поэтому дизайнеры советуют выбирать большие ковры для маленьких помещений.

Неправильный карниз

​8 неудачных дизайнерских решений, которые визуально уменьшают комнату / Фото Pinterest

Карнизы отнимают высоту потолка, поэтому лучше использовать скрытые варианты.

Плотные шторы

Все, связанное с визуальной тяжестью, – не подходит для небольших помещений.

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Неправильное освещение

Тусклый свет также сужает помещения. К тому же такое решение сделает ваш дом менее уютным. Лучше выбрать естественный холодный свет.