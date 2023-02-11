В Германии прошла выставка Ambiente: какие бренды домашнего декора представили Украину
Украинские бренды домашнего декора в рамках объединения женщин-предпринимателей Oplich представили свою продукцию на выставке Ambiente, которая прошла 3 – 7 февраля в Германии.
Как рассказали участницы выставки 24 Канала, своим участием они в очередной раз хотели утвердить позицию Украины на карте предметного дизайна как смелое, жизнестойкое, инновационное государство, исполненное большого количества талантов, идей и нестандартных решений.
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Кто представлял Украину
Ambiente – ежегодная крупнейшая в мире выставка потребительских товаров, что проходит во Франкфурт-на-Майне. На выставке представлены различные товары в трех основных зонах:
- Dining (посуда, сервировка, столовые приборы, электроприборы, дизайн, аксессуары),
- Giving (сувениры, подарки, ювелирные украшения),
- Living (предметы интерьера, текстиль, товары красоты и здоровья, праздничный декор).
Ambiente-2023 также сосредоточила внимание на актуальных темах, таких как постоянство, новые подходы к работе, дизайн, образ жизни, сочетание с природой, розничная торговля будущего и расширение цифровизации в торговле. По предварительным оценкам, в 2023 году выставка приняла более 4000 стендов экспонентов и более 100 000 посетителей из таких стран, как Италия, Франция, США, Королевство Нидерландов, Великобритания, Испания, Турция, Греция, Польша и Швейцария.
В этом году на выставке десять брендов креативной индустрии из Украины представили более 100 изделий из ассортимента своих продуктов на совместном стенде Oplich, среди них:
- Anzyhome – вязаный декор для дома;
- Gnizdo – домашний текстиль и одежда из натурального льна;
- Gunia project – керамический декор;
- LoraShen – декоративно-прикладная керамика;
- Luxury Linen – постельное белье и другие предметы обихода из льна;
- MR WOOD Studio – внутренняя отделка помещения стабилизированным мхом;
- NANA Ceramics – керамические горшки, вазоны и кашпо;
- TARLINI – хаузхолд;
- WOOD MOOD – настоящие деревянные свечи;
- YAKUSH – посуда и декор ручной работы, преимущественно из закаленного стекла.
Изделия представленных брендов / Фото инстаграмм Anzyhome, Gnizdo, Gunia project, MR WOOD Studio, YAKUSH
Коллективный стенд расположен в наиболее посещаемой зоне выставки – Living, рядом с индивидуальными и коллективными экспозициями других стран. Стенд участников состоял из двух частей – полок с продукцией участников и лайфстайл-зоны, которая имитировала уютную комнату с предметами декора – с использованием общего креативного брендинга инициативы Oplich – "Ukrainian brands for cosy home".
Важно, что Ambiente является не только информационной площадкой, но и эффективным местом для установления деловых связей. За 5 дней выставки украинские компании-участники провели 5 встреч по оформлению заказов и сотрудничества и получили 100 контактов потенциальных партнеров и клиентов.