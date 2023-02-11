В Германии прошла выставка Ambiente: какие бренды домашнего декора представили Украину

Украинские бренды домашнего декора в рамках объединения женщин-предпринимателей Oplich представили свою продукцию на выставке Ambiente, которая прошла 3 – 7 февраля в Германии.

Как рассказали участницы выставки 24 Канала, своим участием они в очередной раз хотели утвердить позицию Украины на карте предметного дизайна как смелое, жизнестойкое, инновационное государство, исполненное большого количества талантов, идей и нестандартных решений.

Читайте также Стены, что согревают: на какие новостройки обратить внимание, чтобы сэкономить на отоплении

Кто представлял Украину

Ambiente – ежегодная крупнейшая в мире выставка потребительских товаров, что проходит во Франкфурт-на-Майне. На выставке представлены различные товары в трех основных зонах:

Dining (посуда, сервировка, столовые приборы, электроприборы, дизайн, аксессуары),

Giving (сувениры, подарки, ювелирные украшения),

Living (предметы интерьера, текстиль, товары красоты и здоровья, праздничный декор).

Ambiente-2023 также сосредоточила внимание на актуальных темах, таких как постоянство, новые подходы к работе, дизайн, образ жизни, сочетание с природой, розничная торговля будущего и расширение цифровизации в торговле. По предварительным оценкам, в 2023 году выставка приняла более 4000 стендов экспонентов и более 100 000 посетителей из таких стран, как Италия, Франция, США, Королевство Нидерландов, Великобритания, Испания, Турция, Греция, Польша и Швейцария.

В этом году на выставке десять брендов креативной индустрии из Украины представили более 100 изделий из ассортимента своих продуктов на совместном стенде Oplich, среди них:

Anzyhome – вязаный декор для дома;

Gnizdo – домашний текстиль и одежда из натурального льна;

Gunia project – керамический декор;

LoraShen – декоративно-прикладная керамика;

Luxury Linen – постельное белье и другие предметы обихода из льна;

MR WOOD Studio – внутренняя отделка помещения стабилизированным мхом;

NANA Ceramics – керамические горшки, вазоны и кашпо;

TARLINI – хаузхолд;

WOOD MOOD – настоящие деревянные свечи;

YAKUSH – посуда и декор ручной работы, преимущественно из закаленного стекла.

Изделия представленных брендов / Фото инстаграмм Anzyhome, Gnizdo, Gunia project, MR WOOD Studio, YAKUSH

Коллективный стенд расположен в наиболее посещаемой зоне выставки – Living, рядом с индивидуальными и коллективными экспозициями других стран. Стенд участников состоял из двух частей – полок с продукцией участников и лайфстайл-зоны, которая имитировала уютную комнату с предметами декора – с использованием общего креативного брендинга инициативы Oplich – "Ukrainian brands for cosy home".

Важно, что Ambiente является не только информационной площадкой, но и эффективным местом для установления деловых связей. За 5 дней выставки украинские компании-участники провели 5 встреч по оформлению заказов и сотрудничества и получили 100 контактов потенциальных партнеров и клиентов.