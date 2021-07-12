Антонио Бандерас продает дом с огромной скидкой: где и за сколько

Известный испанский актер и режиссер Антонио Бандерас продает роскошный коттедж в деревне Кобэм (графство Суррей, Англия). Он хочет выручить за него 2,95 миллиона фунтов (112 миллионов гривен).

Эта цена указана со скидкой – ранее за звездный особняк просили на 300 тысяч фунтов (11,6 миллиона гривен) больше. Как выглядит дом и что в нем есть – читайте далее.

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Что известно о доме

Коттедж был построен известной немецкой компанией Huf Haus. В Великобритании всего около 200 подобных объектов недвижимости. Антонио Бандерас купил этот особняк в 2015 году за 2,4 миллиона фунтов. Тогда актер заявил, что считает графство Суррей волшебным местом и больше не хочет участвовать в шумных вечеринках и других мероприятиях. Он получал удовольствие от езды на велосипеде по окрестностям Кобэма.

Антонио Бандерас полюбил Суррей / Фото The Hollywood Reporter

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Что есть внутри особняка

Площадь трехэтажного дома – около 500 квадратных метров. Внутри есть 5 спальных комнат, большая гостиная, кинозал, сауна и спортзал. По близости также проживают известные спортсмены – теннисист Энди Маррей и футболист Джон Терри.

Как выглядит дома Антонио Бандераса в Кобэме / Фото Savills: