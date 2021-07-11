По словам экспертов, подобные здания несут опасность для будущего. Почему они требуют запретить особняки – читайте далее.

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Что заявили эксперты

Особняки строят, чтобы использовать архитектуру для передачи уровня богатства. Дома площадью 300, 500, 1000 квадратных метров никогда не будут экологически чистыми,

– отметила Кейт Вагнер.

Она пояснила, что для обогрева и электрификации особняка тратятся огромные ресурсы, поэтому подобные дома являются опасными для климата.

Архитектор утверждает, что по статистике, 1% богатых людей в мире оставляет от своей деятельности углеродный след, который в 176 раз больше, чем от 10% бедного населения.

В США особняки назвали опасными / Фото Pixabay

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В свою очередь доцент социологии Дэниел Алдан Коэн отметил, что солнечные батареи также не смогут решить проблему.

По его словам, при таких расходах ресурсов в ближайшие 30 лет, каждый киловатт энергии будет "на вес золота".

Согласно данным исследования американских ученых за 2019 год, для строительства особняка площадью более 2323 квадратных метров нужно срубить 380 деревьев, а для дома средней площади – 20 штук.