Что происходит на рынке недвижимости и почему растет стоимость квадратного метра жилья, рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

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Что происходит с ценами на жилье

Нельзя однозначно утверждать, что это – именно подорожание. Ведь в течение кризиса – с 2014 до 2017 года – спрос на новостройки уменьшился катастрофически, процентов на 50. Тогда же необоснованно быстро упали и цены. Поэтому сейчас цена медленно возвращается к докризисному уровню. Это – одна причина,

– отметил Ростислав Мельник.

Второй причиной является себестоимость строительства. Застройщик объяснил, что она выросла. Это произошло из-за увеличения затрат на материалы и оплату труда. В частности, на мировом рынке подорожала арматура. Соответственно, в Украине ее стоимость также поднялась на 20 – 25%.

Третьей причиной, по словам Ростислава Мельника, является уменьшение количества площадок для застройки из-за отсутствия согласованных генеральных планов территорий.

Это затрудняет согласование разрешительной документации и делает невозможным использование некоторых участков. Уменьшается объем предложений на рынке – растет стоимость. По сравнению с началом 2020 года подорожание аренды или покупки участка достигло около 20%. И для общего сравнения цен: к примеру, в Польше стоимость квадратного метра в новостройке – 3 – 6 тысячи евро, в Болгарии – от 2500, в Украине сейчас – около 1000 евро,

– добавил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Ростислав Мельник, президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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В каких новостройках растут цены

Наиболее чувствительны к изменениям на рынке – объекты элит- и бизнес-класса. Только, к примеру, доллар начинает расти хотя бы на 5%, этот рынок останавливается. Потом цена резко падает, ведь нужно привлекать средства. Только стабилизировался доллар – рынок снова растет. Поэтому этот рынок – не показатель, ведь он очень чувствителен, даже если нет кризиса. Динамику роста цен дает жилье комфорт-класса,

– пояснил Ростислав Мельник.

Он уточнил, что в тех новостройках Корпорации Недвижимости РИЕЛ, которые уже построены наполовину, до конца года также ожидается повышение цен минимум на 20%. По его словам, это связано со стадией готовности объектов. В новых проектах подорожание составит не менее 25%.

Что будет дальше с ценами на жилье в Украине

"Рынок самостоятельно будет регулировать рост цены и объем продаж. Мы ожидаем, что +20 – 30% к нынешней цене рынок воспримет, а дальше уже покупателям будет труднее: придется работать на несколько лет дольше, чтобы накопить на эту квартиру. Поэтому объем клиентов, которые "недозаработали" из этого роста цены, увеличится. Сейчас ожидается запуск рынка ипотеки – уже есть несколько законопроектов. Если он заработает, то банки смогут брать имущественные права на квартиру в залог. Тогда, даже при 2 – 3-кратном повышении цены, спрос на квартиры вырастет минимум в два – три раза", – подчеркнул президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК "Містечко Підзамче" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Он пояснил, что РИЕЛ стабильно и планово наращивает объемы строительства. Ежегодно запускаются новые проекты в Киеве и Львове. Однако "бума" по количеству строек не будет в Украине, поскольку "нет генплана, нет историко-архитектурного опорного плана, получить разрешения все сложнее".