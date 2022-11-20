Квартиры размером с паркоместо и просторные студии: что арендуют жители Нью-Йорка

Калеб Симпсон посещает арендованные квартиры жителей Нью-Йорка, снимает быт и рассказывает, сколько стоит месячная стоимость жилья. Видео блоггера демонстрируют реальную ситуацию на рынке местного жилья.

Жилье, которое появляется в тиктоке Симпсона, совершенно разное по площади, стоимости и комфорту. В видеороликах блоггера можно встретить как переоборудованные машины скорой помощи, так и многоуровневые квартиры стоимостью 12 тысяч долларов в месяц.

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Что известно о блогах Симпсона

Симпсон начал делать видеотуры по нью-йоркским помещениям три месяца назад. Блогер общается с встречающими на улице незнакомцами и наведывается к ним в гости. На съемку заявляется примерно каждый десятый.

Апартаменты в Нью-Йорке за 7 000 долларов / Скриншот ютуб CALEB SIMPSON

Съемка длится 15 минут. Еще час Калеб беру у арендаторов короткое интервью, где расспрашивает о характеристиках жилья, его стоимости и особенностях. Часто блоггер снимает в бруклинских районах Вильямсбург и Бушвик, где арендная плата выросла в результате джентрификации.

Квартира размером в паркоместо за 995 долларов в месяц / Скриншот ютуб CALEB SIMPSON

Обзоры квартир – очень популярный контент, поскольку многим не терпится заглянуть в частную жизнь других людей. Однако большинство проектов фокусируют внимание на дизайне интерьера, в то время как Симпсон больше заинтересован в личной истории хозяев.

Небольшая квартира за 650 долларов в месяц: смотрите видео

Симпсон намерен начать снимать и в других городах. Сейчас ему поступает много приглашений от знаменитостей, но он хочет, чтобы жилье обычных людей занимало 80% контента.

Апартаменты за 17 тысяч долларов в месяц: смотрите видео