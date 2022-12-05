За сколько сегодня можно арендовать дом в популярных среди переселенцев направлениях, разбирались аналитики ЛУН, пишет 24 канал. Как распределились цены на жилье по регионам – дальше.

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От 10 – 12 тысяч: сколько стоят частные дома в западных регионах

Западные регионы принимают беженцев еще с последней недели февраля. Однако, если до октября интересовались в основном квартирами, сейчас есть спрос на частные дома, к которым можно подвести автономные системы.

Анализ портала ЛУН показал, что во Львове в районе Сихова с бюджетом в 10 тысяч гривен можно найти дома на 50 "квадратов" с собственной скважиной, газовым отоплением и камином.



Как выглядит дом за 10 тысяч во Львове / Фото ЛУН

На Закарпатье, особенно полюбившие IT-специалисты, в небольших селах и городках можно найти дома в среднем за 12 тысяч гривен в месяц. Но, по данным ЛУН, выбор в приграничной области крайне ограничен из-за чрезмерного спроса.



Выбор частных домов в Закарпатье крайне ограничен / Фото ЛУН

Третье по популярности направление – Прикарпатье. Арендовать дом в Ивано-Франковске можно за 12 тысяч гривен в месяц. За такую сумму можно снять дом площадью 80 квадратных метров с газовым отоплением. В ЛУН отмечают, что это дом в черте города, а значит, с доступом к неплохой инфраструктуре.



Дом в Ивано-Франковске за 12 тысяч / Фото ЛУН