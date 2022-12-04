На вторичном рынке квартир в большинстве регионов цены растут по сравнению с показателями весны и лета. Больше всего – на мероприятии как ответ на спрос, который создали переселенцы.

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Из-за стагнации рынка недвижимости Одессы, Харькова, Днепра в целом по Украине цены на жилье снизились. С ноября 2021 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Украине в долларовом исчислении просела на 3,6%.

В то же время в Киеве цены выросли на 3,1%, во Львове — на 6%. В Днепре и Одессе цены на вторичном рынке снизились на 1,2% и 4,1% соответственно, говорит руководитель консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

Цены на квартиры на вторичном рынке Украины

Учитывая рост спроса на 1-комнатные и 2-комнатные квартиры, цены за год на них выросли умеренно. Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской (+38%), Ивано-Франковской (+23%) и Львовской (+19%) областях. Самый дорогой квадратный метр 1-комнатной квартиры в Киеве (1776,69 доллара), Львовской (1239,96 доллара), Закарпатской (1037,96 доллара), Киевской (935,54 доллара) и Винницкой (940,95 доллара) областях. Низкие средние цены предлагает Кировоградская (550,96 доллара) и Сумской (553,79 доллара) областях.

Средние цены на 1-комнатные квартиры в октябре 2022 по сравнению с октябрем 2021 (долларов за квадратный метр)

Закарпатская 1037,96 (38%),

1037,96 (38%), Ивано-Франковская 682,65 (+23%),

682,65 (+23%), Львовская 1239,96 (+19%),

1239,96 (+19%), Тернопольская 776,16 (+15%),

776,16 (+15%), Житомирская 763,89 (+12%),

763,89 (+12%), Хмельницкая 745,18 (+11%),

745,18 (+11%), Ровенская 847,53 (+10%),

847,53 (+10%), Винницкая 940,95 (+9%),

940,95 (+9%), Киев 1776,69 (-4%),

1776,69 (-4%), Киевская 935,54 (-7%).

Средние цены на 2-комнатные квартиры в октябре 2022 по сравнению с октябрем 2021 (долларов за квадратный метр)

Закарпатская 997,72 (+37%),

997,72 (+37%), Львовская 1163,96 (+24%),

1163,96 (+24%), Ивано-Франковская 658,48 (+21%),

658,48 (+21%), Тернопольская 735,45 (+14%),

735,45 (+14%), Хмельницкая 682,9 (+11%),

682,9 (+11%), Ровенская 784,2 (+10%),

784,2 (+10%), Винницкая 866 (+10%),

866 (+10%), Житомирская 663,27 (+2%),

663,27 (+2%), Киев 1900,14 (колебания менее 1%),

1900,14 (колебания менее 1%), Киевская 856,05 (-6%).

Средние цены на 3-комнатные квартиры в октябре 2022 по сравнению с октябрем 2021 (долларов за квадратный метр)