Идеальный для отдыха: какова стоимость посуточной аренды современного домика в Славском

В карпатском поселке Славское часто ищут хорошие домики для отдыха, которые можно снять посуточно. Такой вариант как раз предлагают на местном рынке аренды.

Жилье описывают как "новый коттеджик с очень красивым видом". Стоимость аренды составляет 2 тысячи гривен в сутки, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные из объявления на OLX.

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Современный домик для отдыха в горах

Коттедж будет хорошим местом для отдыха семьи или маленькой компании. Внутри есть только одна комната, где обустроили четыре спальных места и кухонный уголок. Отдельно обустроили ванную комнату с душем, а также балкон с зоной отдыха. Общая площадь домика – всего 35 квадратных метров.

Стоит отметить, что дизайн интерьера простой, но одновременно стильный и элегантный. В нем нет ничего лишнего.

Коттедж с новым ремонтом / Фото OLX

В стоимость аренды входит пользование кухонной техникой и интернетом. При необходимости можно воспользоваться генератором. Вокруг помещения есть большая красивая территория, где можно кататься на санках и тюбах. Арендовать домик можно минимум на два дня.

Сколько стоит приобрести коттедж на горе Погар

В Славском также можно приобрести дом в уникальном месте на горе. В частности, есть один вариант дома, что расположен на Погаре. Общая площадь двухэтажного жилья составляет 70 квадратных метров. Внутри есть две спальни, кухня-гостиная и ванная комната.

Стоимость такого дома составляет 138 тысяч долларов. Он рассчитан на комфортное проживание максимум 4 взрослых.