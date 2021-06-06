Аренда квартир в Киеве: за сколько можно снять жилье

Рынок аренды квартир в украинской столице восстановился после исторического минимума весной 2020 года. Он был связан с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.

С начала года цены на аренду жилья в Киеве не падали. За сколько можно снять квартиру в столице – читайте ниже.

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Что ищут арендаторы

Чаще всего потенциальные арендаторы подбирают комфортные условия для жизни. В основном это дома, построенные после 2000-го года со свежим ремонтом в парадном и отличной планировкой квартиры. В ней должна быть необходимая бытовая техника, свежая мебель и нормальные окна.

Однокомнатные сегодня уступают место трехкомнатным, которые ищут в складчину — так можно сэкономить и на стоимости аренды, и на коммунальных платежах. Да и залоговый платеж делится на двух – трех человек, что уже легче,

– отметил риелтор Игорь Мисловский.

В квартире должна быть бытовая техника, мебель и ремонт / Фото Pixabay

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Что с ценами

По словам экспертов, с начала 2021 года стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве возросла на 6 – 8%, двушек – на 4 – 6%, трехкомнатных – на 8 – 10%.

Самыми популярными районами для съема жилья в Киеве являются Оболонский, Голосеевский, Подольский, Святошинский и Деснянский.

Самую простую квартиру в Киеве можно снять за 6 – 6,5 тысячи гривен. Это будет небольшая гостинка в спальном районе со старой мебелью и ремонтом.

В основном же однушки сдают по цене от 8 до 10 тысяч гривен в месяц. Это квартира со свежим ремонтом, мебелью и техникой. В центре города однушка обойдется от 12 до 16 тысяч гривен в месяц.

сдают по цене от 8 до 10 тысяч гривен в месяц. Это квартира со свежим ремонтом, мебелью и техникой. В центре города однушка обойдется от 12 до 16 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатная квартира в столице обойдется в 9 – 12 тысяч гривен в месяц в старом жилом фонде и 14 – 16 тысяч гривен в новых домах.

в столице обойдется в 9 – 12 тысяч гривен в месяц в старом жилом фонде и 14 – 16 тысяч гривен в новых домах. Цены на трехкомнатную квартиру колеблются в пределах 12 – 18 тысяч гривен в месяц в зависимости от дома и локации.

По словам экспертов, в летнее время цены на аренду жилья в Киеве могут снизиться. Это связано с тем, что лето – мертвый сезон на рынке жилья. Однако многое также зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией и роста инфляции.