Документ предусматривает введение налогообложения НДС первой поставки жилья. Что это значит и что может измениться – читайте ниже.
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Что предлагает Кабмин
Документом, инициатором которого является Кабмин, предлагается обложить НДС операции по продаже жилья в новостройках в Украине.
Кабмин хочет обложить НДС продажу жилья в новостройках / Фото Pixabay
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Кроме того, предлагается увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьей и последующих квартир в течение отчетного налогового года с 5% до 18%.
Также предлагается увеличить налоги на продажу третьего и последующих объектов недвижимости в течение года / Фото Pixabay
Какие налоги оплачиваются сейчас
Сейчас при продаже квартиры, дома или участка не чаще, чем раз в год и при условии владения им не менее, чем в течение трех лет, украинцы платят 2% государству:
- 1% в Пенсионный фонд;
- 1% пошлины с покупателя и продавца.
Если в течение года лицо продает несколько объектов недвижимости, с каждой сделки дополнительно оплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.
По состоянию на 4 июня законопроект предоставлен для ознакомления профильному комитету Верховой Рады.