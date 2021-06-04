Документ предусматривает введение налогообложения НДС первой поставки жилья. Что это значит и что может измениться – читайте ниже.

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Что предлагает Кабмин

Документом, инициатором которого является Кабмин, предлагается обложить НДС операции по продаже жилья в новостройках в Украине.

Отмечается, что речь идет о первой передаче готового нового объекта недвижимости в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость материалов, приобретенных за счет исполнителя) по сооружению такого жилья за счет заказчика.

Кабмин хочет обложить НДС продажу жилья в новостройках / Фото Pixabay

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Кроме того, предлагается увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьей и последующих квартир в течение отчетного налогового года с 5% до 18%.

Также предлагается увеличить налоги на продажу третьего и последующих объектов недвижимости в течение года / Фото Pixabay

Какие налоги оплачиваются сейчас

Сейчас при продаже квартиры, дома или участка не чаще, чем раз в год и при условии владения им не менее, чем в течение трех лет, украинцы платят 2% государству:

1% в Пенсионный фонд;

1% пошлины с покупателя и продавца.

Если в течение года лицо продает несколько объектов недвижимости, с каждой сделки дополнительно оплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

По состоянию на 4 июня законопроект предоставлен для ознакомления профильному комитету Верховой Рады.