В каком городе Украины самые высокие цены на аренду квартир: актуальные данные

Когда говорится о самых высоких ценах на аренду квартир, то многим сразу приходит Киев. Однако на самом деле лидером по стоимости является другой город.

Арендовать однокомнатную квартиру дороже всего во Львове, о чем свидетельствует статистика специализированного сайта о недвижимости ЛУН. Сейчас средняя цена сниму однокомнатную квартиру во Львове составляет 15 600 гривен.

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Как изменилась стоимость аренды квартир во Львове.

Сейчас средние цены на аренду во Львове таковы:

1-комнатные – 15 600 гривен, что на 4,6% больше, чем в декабре;

2-комнатные – 16 000 гривен, что на 2,9% больше, чем в декабре;

3-комнатные – 17 000 гривен, что на 1% меньше, чем в декабре.

Аренда бьет новые рекорды в безопасных регионах из-за внутренней миграции. Спрос на аренду не перестает расти, что указывает на миграционные процессы в Украине. Август 2023 был рекордным по интересу к аренде квартир за всю историю наблюдений. Несомненными лидерами здесь Львов и Ужгород,

– говорит эксперт по недвижимости ЛУН Денис Судилковский.

Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения цены были намного ниже. К примеру, в декабре 2021 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составила 9 000 гривен.

В каких районах Ровно больше всего покупают квартиры

Наибольший спрос как в городе, так и в области пользуется вторичное жилье. Потому цены с начала полномасштабного вторжения на этом рынке выросли на 20%.

Активнее всего покупают жилье в центре Ровно и в микрорайоне Юбилейный – по 13,5% от продажи. Также спросом пользуются квартиры в микрорайоне На Счастливом – 12% продаж. Популярен район Чайки, где хорошо развита инфраструктура.