Ровно занимает пятое место среди регионов по росту цен и продаже недвижимости. Об этом рассказала сертифицированная риелтор, глава Ровенского регионального отделения ассоциации специалистов по недвижимости Наталья Пристопчук.

Обратите внимание Новый старт: три квартиры в ЖК "Городок Пидзамче" от КН РИЭЛ приобретены по программе "єОселя"

Цены на вторичном рынке выросли на 20%

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, на рынке недвижимости наблюдался застой, но ненадолго. Уже в марте как в город, так и в область начали приезжать переселенцы из Киевщины, снимавшие жилье. Продажа недвижимости возобновилась в мае 2022 года, то есть через три месяца.

Наибольший спрос в Ровенской области имеет вторичное жилье, поэтому цены с начала полномасштабного вторжения на этом рынке выросли на 20%.

Вторичный рынок немного опережает, потому что более низкая цена. В западных регионах цены выросли существенно, у нас более спокойное положение. Рынок аренды очень активен и спрос превышает предложение. Сейчас на первом месте безопасность, люди пытаются покупать недвижимость в малоэтажной застройке. Активно покупают в частных секторах, потому что там безопаснее,

– рассказала Наталья Пристопчук.

Сейчас все больше людей покупают участки вблизи областного центра, например, в Костополе, Здолбунове, Квасилове.

"Есть большой спрос на загородную недвижимость, появился интерес к домам и земельным участкам. Есть пример ровенчан, которые продали квартиры и купили дома в селах. За эти два года мы работаем и по аренде жилья в области. Например, никогда не сдавали в Сарнах, теперь есть там объекты. Спрос на дома с земельными участками гораздо больше, но это дорого. Многие продали дома в Корецком районе, где мы не продавали до начала полномасштабного вторжения", – отметила специалист.

Что касается самого города Ровно, то активно там покупают жилье в центре и в микрорайоне Юбилейный – по 13,5% от продажи. Также спросом пользуются квартиры в микрорайоне На Счастливом – 12% продаж. Популярен район Чайки, где хорошо развита инфраструктура.

Как война повлияла на рынок жилья в Запорожье

С начала полномасштабного вторжения в Запорожье также возрос спрос на вторичное жилье и аренду квартир в целом. Следовательно на этих рынках выросли и цены.

На Правом берегу Днепра увеличился спрос на аренду и покупку жилья, в то же время на Левом – участилась продажа недвижимости. Если в мирное время хорошую однокомнатную квартиру можно было снять за 3000 – 3500 гривен, то сейчас это стоит 5000 – 7000 гривен.