В Украине в последние годы активизировались мошенники на рынке недвижимости. Это касается как покупки и продажи жилья, так и аренды.

Аренда квартиры в Киеве: как не нарваться на мошенников

В Украине в последние годы активизировались мошенники на рынке недвижимости. Это касается как покупки и продажи жилья, так и аренды.

На сегодняшний день существует множество схем, которые используют аферисты. Как не попасть на уловки мошенников – читайте далее.

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Предоплата перед просмотром

Довольно часто перед просмотром жилья можно услышать, что на квартиру, которая заинтересовала потенциального съемщика, много желающих, поэтому нужно внести предоплату. Также существуют другие подобные истории, когда аферисты выманивают деньги. Следует понимать, что любая подобная схема является мошенничеством.

Цена

Иногда объявление о сдаче квартиры выглядит максимально привлекательно: квартира со свежим ремонтом и отличным месторасположением, еще и цена низкая. Потенциальные квартиросъемщики, конечно же, заинтересуются таким предложением. Однако все же следует мониторить рынок, чтобы проверить адекватность цены. Если она слишком занижена – это может быть еще одна схема мошенников, которые потребуют перевести деньги на карту для показа квартиры. После оплаты, как правило, оказывается, что подобного объекта не существует.

На рынке недвижимости активизировались мошенники / Фото 24 канал

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Фото

Во время подбора квартиры следует проверить фото (особенно если они профессиональные) через Google. Так можно определить реальность объекта. Случается, что это фото совершенно другого жилья в другом городе.

Адрес

Случаются ситуации, когда во время просмотра квартиры арендодатель просит подписать договор, а в нем указан абсолютно другой адрес или же настоящие владельцы не в курсе о сдаче жилья.

Для того чтобы не нарваться на мошенников и беспроблемно снять жилье, следует как можно внимательнее проверить объект: узнать точный адрес, посмотреть свежие фотографии, а также правоустанавливающие документы на квартиру и паспорт владельца.