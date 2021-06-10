Больше всего недвижимостью интересуются европейцы, которые имеют бизнес или работают в украинской столице, но не хотят снимать жилье. Выходцы из каких стран покупают квартиры в Киеве – читайте далее.

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Кто покупает квартиры в Киеве

По словам риелторов, чаще всего среди иностранцев жилье покупают граждане США, Германии, Швеции, Италии и Швейцарии, которые приезжают в Украину развивать свой бизнес. На спрос также повлияли карантинные ограничения, которые в Украине были более лояльными, чем в странах Европы.

Иностранцы считают, что в Украине могут жить более комфортно, ведь в некоторых государствах вводились жесткие меры, например, комендантский час. В основном они выбирают одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью от 100 тысяч до 200 тысяч долларов (2,7 - 5,4 миллиона гривен). Чаще всего – это объекты на вторичном рынке недвижимости, расположенные в центральных районах города.

По словам эксперта по недвижимости Виктории Берещак, спрос стремительно вырос в последние годы: в премиальных объектах или качественном бизнес-сегменте в центре Киева доля иностранных покупателей возросла до 10 – 12% в 2021 году (в 2018 году этот показатель составлял 3 – 5%).

Жилье в Киеве пользуется спросом среди иностранцев / Фото 24 канал

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Кто зарабатывает на украинской недвижимости

По словам экспертов, в Украину также приезжают инвесторы из Израиля, Турции, Китая и Азербайджана. Они покупают жилье в хороших ЖК с высоким уровнем сервиса, чтобы сдавать его посуточно. Также некоторые иностранцы инвестируют в квартиры в Киеве, чтобы потом их перепродать. Обычно, это Печерский, Шевченковский, Подольский и Оболонский районы столицы.

Владельцы повышают цены

Украинцы неохотно сдают жилье иностранным гражданам и пытаются поставить как можно более высокую цену. Многим приходится снимать квартиру посуточно, что получается довольно дорого, или же брать жилье на длительный период, но это невыгодно, если нужно уехать на несколько месяцев в другую страну. В таком случае купить недвижимость – более предпочтительный вариант.

Есть также еще одно объяснение высокому спросу на жилье в Украине среди иностранцев. Говорят, что таким образом они выводят деньги из своей страны. Ведь в основном в странах Европы и США сделки осуществляются по безналичному расчету, а в Украине этот процесс не всегда возможно отследить.

По словам иностранцев, на самом деле в Украине дешево жить и именно это их привлекает.