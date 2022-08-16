Арендодатели не спешат повышать ценники: за сколько можно снять квартиру в Киеве

Число желающих арендовать квартиры в столице растет. В июле спрос возобновился на 90% по отношению к периоду до 24 февраля. 15 августа этот показатель составил 100%. В то же время арендодатели не спешат повышать ценники.

Об этом говорится в новом исследовании приложения bird. Также аналитики рассказали, сколько стоят одно- и многокомнатные квартиры в столице. Собрали самое главное.

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Сколько в августе стоит аренда жилья

Несмотря на рост активности арендаторов, цены пока далеки от довоенных. По состоянию на август 2022 года цена за аренду однокомнатной квартиры составляет 9 тысяч гривен. Для сравнения в феврале аналогичное жилье обошлось в 13 тысяч гривен в месяц.



Цена однокомнатных квартир в Киеве / Инфографика bird

В то же время, если сравнивать стоимость квартир в июле, особенно двух- и трехкомнатных, наблюдается положительная динамика. Медианная цена на аренду двухкомнатных квартир выросла на 20% – до 15 тысяч гривен. Еще месяц назад арендная ставка составила 12 500 гривен.



Цена двухкомнатных квартир в Киеве / Инфографика bird

На 24,5% в прошлом месяце подорожали трехкомнатки. Сейчас их можно снять в среднем за 24 900 гривен в месяц. Однако, отмечают аналитики, к 24 февраля подобное жилье обошлось в 46 100 гривен.



Цена трехкомнатных квартир в Киеве / Инфографика bird

В каком районе самое дешевое арендовать жилье

Напомним, согласно данным портала OLX Недвижимость по сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды в Киеве снизилась на 38%. Бюджетное жилье сегодня можно найти в Деснянском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Дарницком районах.



Как изменился спрос на квартиры в Киеве / Инфографика bird

В то же время, самыми популярными районами для жизни остаются Печерский, Дарницкий и Шевченковский.