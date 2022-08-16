Про це йдеться у новому дослідженні додатка bird. Також аналітики розповіли, скільки коштують одно- та багатокімнатні квартири у столиці. Зібрали найважливіше.

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Скільки у серпні коштує оренда житла

Попри зростання активності орендарів, ціни поки що далекі від довоєнних. Станом на серпень 2022 року, ціна за оренду однокімнатної квартири становить 9 тисяч гривень. Для порівняння у лютому аналогічне житло коштувало 13 тисяч гривень на місяць.



Ціна однокімнатних квартир у Києві / Інфографіка bird

Водночас, якщо порівнювати із вартістю квартир у липні, особливо дво- та трикімнатних, спостерігається позитивна динаміка. Медіанна ціна на оренду двокімнатних квартир виросла на 20% – до 15 тисяч гривень. Ще місяць тому орендна ставка становила 12 500 гривень.



Ціна двокімнатних квартир у Києві / Інфографіка bird

На 24,5% з минулого місяця подорожчали трикімнатки. Зараз їх можна винайняти в середньому за 24 900 гривень за місяць. Проте, наголошують аналітики, до 24 лютого подібне житло коштувало 46 100 гривень.



Ціна трикімнатних квартир у Києві / Інфографіка bird

В якому районі найдешевше орендувати житло

Нагадаємо, згідно з даними порталу OLX Нерухомість, у порівнянні з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 38%. Бюджетне житло сьогодні можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Дарницькому районах.



Як змінився попит на квартири у Києві / Інфографіка bird

Водночас найпопулярнішими районами для життя залишаються Печерський, Дарницький та Шевченківський.