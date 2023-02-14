Чем обусловлено такое подорожание и какой была реакция власти рассказал в новом интервью мэр Львова Андрей Садовый.

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Чем вызвано подорожание аренды жилья во Львове

С началом великой войны Львов стал приютом для украинцев из разных регионов страны. Через город прошли более 5 миллионов граждан. Часть из них осела на западе, другая – пересекла границу. Львов пытался максимально способствовать адаптации новоприбывших украинцев. Как вспоминает мэр Андрей Садовый, практически у каждого львовянина дома жили люди из других регионов Украины. А владельцы квартир и гостиницы в первые недели полномасштабной войны снижали цены на 30 – 40%.

Несмотря на указанную помощь горожан, не следует списывать со счетов экономический фактор. С конца февраля – начала марта спрос на жилье существенно вырос. Соответственно – взлетела стоимость. Отдельные владельцы, понимая, что сейчас можно заработать даже на квартирах без особых удобств, начали искусственно завышать цены. Садовый отмечает, что во Львове жилье никогда не было дешевым, а в отношении отдельных случаев, где цена была заоблачной, проводились внутренние расследования.

Относительно действий, которые мы назвали мародерством, по каждому кейсу начали такое внутреннее расследование и некоторые кейсы были, был проведен профилактический разговор с людьми, они извинялись, а некоторые кейсы – это было накручивание ситуации,

– объясняет городской голова Львова.

Объясняя рост цен, Садовый вспоминает, как взлетела стоимость аренды в Давосе, когда там проходил международный форум.

Мы жили в двух часах от Давоса, потому что стоимость жилья в самом Давосе выросла на 200% во время проведения форума,

– отметил он.

Он не исключает и человеческий фактор и отмечает, что во время первых недель и месяцев полномасштабного вторжения многие выносили из дома последнее и пытались помочь, однако были и те, кто хотел нажиться.

Бог им судья, я считаю такие шаги мародерскими, если кто хочет заработать средства на войне,

– подытожил Садовый.

Что касается вопроса жилья для переселенцев, Садовый сообщил, что сейчас в городе строится жилье, рассчитанное на 700 человек. Здесь будут жить те, кто проходит реабилитацию. Он подчеркнул, что этот проект поддерживается Европейским союзом.