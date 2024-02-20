После Львова и Киева идет Днепр, а уже тогда – Одесса и Харьков. Об этом известно из статистики приложения с арендой жилья bird, сообщает 24 Канал.

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Какова средняя стоимость аренды квартир в больших городах

  • Львов: однокомнатная – 15 200 гривен;
  • двухкомнатная – 17 100 гривен;
  • трехкомнатная – 19 000 гривен.

Недвижимость Аналитика рынка Аналитика рынкаВо Львове самая дорогая цена на аренду однокомнатного жилья / Фото bird

  • Киев: однокомнатная – 13 200 гривен;
  • двухкомнатная – 19 500 гривен;
  • трехкомнатная – 30 000 гривен.

Недвижимость Аналитика рынка Аналитика рынкаВ Киеве очень дорого арендовать трехкомнатную квартиру / Фото bird

  • Днепр: однокомнатная – 10 850 гривен;
  • двухкомнатная – 16 000 гривен;
  • трехкомнатная – 17 000 гривен.

Недвижимость Аналитика рынка Аналитика рынкаВ Днепре арендные цены достаточно умеренные / Фото bird

  • Одесса: однокомнатная – 7 500 гривен;
  • двухкомнатная – 9 000 гривен;
  • трехкомнатная – 12 000 гривен.

Недвижимость Тренды и вдохновение Тренды и вдохновение
Арендовать однокомнатную квартиру в Одессе недорого / Фото bird

  • Харьков: однокомнатная – 4 000 гривен;
  • двухкомнатная – 6 000 гривен;
  • трехкомнатная – 8 000 гривен.

Недвижимость Аналитика рынка Аналитика рынкаВ Харькове самые дешевые цены из-за частоты обстрелов и близости к линии фронта / Фото bird