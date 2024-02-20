После Львова и Киева идет Днепр, а уже тогда – Одесса и Харьков. Об этом известно из статистики приложения с арендой жилья bird, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера
Какова средняя стоимость аренды квартир в больших городах
- Львов: однокомнатная – 15 200 гривен;
- двухкомнатная – 17 100 гривен;
- трехкомнатная – 19 000 гривен.
Во Львове самая дорогая цена на аренду однокомнатного жилья / Фото bird
- Киев: однокомнатная – 13 200 гривен;
- двухкомнатная – 19 500 гривен;
- трехкомнатная – 30 000 гривен.
В Киеве очень дорого арендовать трехкомнатную квартиру / Фото bird
- Днепр: однокомнатная – 10 850 гривен;
- двухкомнатная – 16 000 гривен;
- трехкомнатная – 17 000 гривен.
В Днепре арендные цены достаточно умеренные / Фото bird
- Одесса: однокомнатная – 7 500 гривен;
- двухкомнатная – 9 000 гривен;
- трехкомнатная – 12 000 гривен.
Арендовать однокомнатную квартиру в Одессе недорого / Фото bird
- Харьков: однокомнатная – 4 000 гривен;
- двухкомнатная – 6 000 гривен;
- трехкомнатная – 8 000 гривен.
В Харькове самые дешевые цены из-за частоты обстрелов и близости к линии фронта / Фото bird