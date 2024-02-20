Після Львова та Києва йде Дніпро, а вже тоді – Одеса та Харків. Про це відомо зі статистики застосунку з орендою житла bird, повідомляє 24 Канал.

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Яка середня вартість оренди квартир у великих містах

Львів : однокімнатна – 15 200 гривень;

: однокімнатна – 15 200 гривень; двокімнатна – 17 100 гривень;

трикімнатна – 19 000 гривень.

У Львові найдорожча ціна на оренду однокімнатного житла / Фото bird

Київ : однокімнатна – 13 200 гривень;

: однокімнатна – 13 200 гривень; двокімнатна – 19 500 гривень;

трикімнатна – 30 000 гривень.

У Києві дуже дорого орендувати трикімнатну квартиру / Фото bird

Дніпро : однокімнатна – 10 850 гривень;

: однокімнатна – 10 850 гривень; двокімнатна – 16 000 гривень;

трикімнатна – 17 000 гривень.

У Дніпрі орендні ціни досить помірні / Фото bird

Одеса : однокімнатна – 7 500 гривень;

: однокімнатна – 7 500 гривень; двокімнатна – 9 000 гривень;

трикімнатна – 12 000 гривень.



Орендувати однокімнатну квартиру в Одесі недорого / Фото bird

Харків : однокімнатна – 4 000 гривень;

: однокімнатна – 4 000 гривень; двокімнатна – 6 000 гривень;

трикімнатна – 8 000 гривень.