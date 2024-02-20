Після Львова та Києва йде Дніпро, а вже тоді – Одеса та Харків. Про це відомо зі статистики застосунку з орендою житла bird, повідомляє 24 Канал.

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Яка середня вартість оренди квартир у великих містах

  • Львів: однокімнатна – 15 200 гривень;
  • двокімнатна – 17 100 гривень;
  • трикімнатна – 19 000 гривень.

Нерухомість Аналітика ринкуУ Львові найдорожча ціна на оренду однокімнатного житла / Фото bird

  • Київ: однокімнатна – 13 200 гривень;
  • двокімнатна – 19 500 гривень;
  • трикімнатна – 30 000 гривень.

Нерухомість Аналітика ринкуУ Києві дуже дорого орендувати трикімнатну квартиру / Фото bird

  • Дніпро: однокімнатна – 10 850 гривень;
  • двокімнатна – 16 000 гривень;
  • трикімнатна – 17 000 гривень.

Нерухомість Аналітика ринкуУ Дніпрі орендні ціни досить помірні / Фото bird

  • Одеса: однокімнатна – 7 500 гривень;
  • двокімнатна – 9 000 гривень;
  • трикімнатна – 12 000 гривень.

Нерухомість Тренди і натхнення
Орендувати однокімнатну квартиру в Одесі недорого / Фото bird

  • Харків: однокімнатна – 4 000 гривень;
  • двокімнатна – 6 000 гривень;
  • трикімнатна – 8 000 гривень.

Нерухомість Аналітика ринкуУ Харкові найдешевші ціни через частоту обстрілів і близькість до лінії фронту / Фото bird