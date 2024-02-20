В Киеве не самое дорогое жилье: какие цены на аренду квартир в крупнейших городах Украины

Среди пяти крупнейших городов Украины Киев занимает второе место по стоимости жилья. Список возглавляет Львов, где арендовать квартиру дороже всего.

После Львова и Киева идет Днепр, а уже тогда – Одесса и Харьков. Об этом известно из статистики приложения с арендой жилья bird, сообщает 24 Канал.

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Какова средняя стоимость аренды квартир в больших городах

Львов : однокомнатная – 15 200 гривен;

: однокомнатная – 15 200 гривен; двухкомнатная – 17 100 гривен;

трехкомнатная – 19 000 гривен.

Во Львове самая дорогая цена на аренду однокомнатного жилья / Фото bird

Киев : однокомнатная – 13 200 гривен;

: однокомнатная – 13 200 гривен; двухкомнатная – 19 500 гривен;

трехкомнатная – 30 000 гривен.

В Киеве очень дорого арендовать трехкомнатную квартиру / Фото bird

Днепр : однокомнатная – 10 850 гривен;

: однокомнатная – 10 850 гривен; двухкомнатная – 16 000 гривен;

трехкомнатная – 17 000 гривен.

В Днепре арендные цены достаточно умеренные / Фото bird

Одесса : однокомнатная – 7 500 гривен;

: однокомнатная – 7 500 гривен; двухкомнатная – 9 000 гривен;

трехкомнатная – 12 000 гривен.



Арендовать однокомнатную квартиру в Одессе недорого / Фото bird

Харьков : однокомнатная – 4 000 гривен;

: однокомнатная – 4 000 гривен; двухкомнатная – 6 000 гривен;

трехкомнатная – 8 000 гривен.

В Харькове самые дешевые цены из-за частоты обстрелов и близости к линии фронта / Фото bird