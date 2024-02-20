В Киеве не самое дорогое жилье: какие цены на аренду квартир в крупнейших городах Украины
20 февраля 2024, 14:16Читати новину українською
Среди пяти крупнейших городов Украины Киев занимает второе место по стоимости жилья. Список возглавляет Львов, где арендовать квартиру дороже всего.
После Львова и Киева идет Днепр, а уже тогда – Одесса и Харьков. Об этом известно из статистики приложения с арендой жилья bird, сообщает 24 Канал.
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Какова средняя стоимость аренды квартир в больших городах
- Львов: однокомнатная – 15 200 гривен;
- двухкомнатная – 17 100 гривен;
- трехкомнатная – 19 000 гривен.
- Киев: однокомнатная – 13 200 гривен;
- двухкомнатная – 19 500 гривен;
- трехкомнатная – 30 000 гривен.
- Днепр: однокомнатная – 10 850 гривен;
- двухкомнатная – 16 000 гривен;
- трехкомнатная – 17 000 гривен.
- Одесса: однокомнатная – 7 500 гривен;
- двухкомнатная – 9 000 гривен;
- трехкомнатная – 12 000 гривен.
Арендовать однокомнатную квартиру в Одессе недорого / Фото bird
- Харьков: однокомнатная – 4 000 гривен;
- двухкомнатная – 6 000 гривен;
- трехкомнатная – 8 000 гривен.