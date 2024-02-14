Сейчас выгоднее: сколько стоит снять квартиру в Одессе
Источник:РБК-Украина
В целом цены на аренду в Украине растут - за прошлый год средняя стоимость стала выше на 15,9%. Однако зимой в крупных городах существенного подорожания нет, например, в Одессе на рынке аренды относительное затишье.
В Одессе на цены всегда влияла и продолжает влиять сезонность. Зимой спрос на аренду квартир редко переживает всплеск, поэтому он значительно ниже, чем летом. Именно поэтому сейчас просто отличное время, чтобы найти жилье в Одессе.
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Какие цены на аренду квартир в Одессе в феврале
"Обычно зимой спрос на аренду ниже. Если рынок продаж очень зависит от вероятности обстрелов, то аренда – больше от сезона. Летом и осенью квартиры в Одессе арендуют активно, а в декабре – феврале люди реже переезжают, решают такие вопросы раньше. Весной спрос начинает расти, летом достигает пика. Но в этом сезоне ситуация будет зависеть от того, будет сам сезон или нет, приедут люди на отдых или не приедут", – говорит одесский риелтор и член Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Внученко.
По данным аналитиков DIM.RIA, цены на аренду квартир в большинстве (18) микрорайонов остаются без изменений. Стоимость выросла лишь в пяти микрорайонах, а в шести – даже снизились.
Стоимость аренды по количеству комнат:
- 1-комнатные – 6 950 гривен;
- 2-комнатные – 7 949 гривен;
- 3-комнатные – 7 565 гривен;
- 4-комнатные – 11 174 гривны.
Средние цены по районам: Киевский – 7 027 гривен; Пересипский – 6 029 гривен; Приморский – 12 058 гривен; Хаджибейский – 6 029 гривен.
Сколько стоит снять жилье сейчас в Киеве
За последний месяц цены на аренду жилья в Киеве почти не изменились. Средняя стоимость квартиры с одной комнатой составляет 16 630 гривен в месяц, а двухкомнатной – 19 987 гривен.
Самые дорогие цены на аренду квартир в Печерском и Шевченковском районах – 30 480 и 27 500 гривен соответственно. Однако в Деснянском и Оболонском районах средняя стоимость очень низкая – 10 600 и 12 000 соответственно.