Самая дешевая квартира во Львове: сколько стоит аренда и какие условия

Во Львове сдают в аренду квартиру по очень низкой цене. Это однокомнатное помещение, которое является самым дешевым в городе.

Месячная арендная плата за квартиру составляет всего 2500 гривен. Да, цена действительно очень низкая, но на такие условия проживания согласится очень мало людей. Об этом рассказывает 24 Канал после анализа онлайн-объявлений на платформе OLX.

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Что предлагают во Львове за 2500 гривен в месяц

Автор объявления отмечает, что жилье находится в доме на первом этаже и имеет отдельный вход. Это квартира-кавалерша, то есть маленькое жилье, где есть минимум удобств. В частности, ремонт в доме очень стар: стены ободраны, а мебель повреждена. Общая жилая площадь составляет 40 квадратных метров, из них 8 "квадратов" выделили на кухню.



Кухня или кухонный уголок в квартире / Фото OLX.

В квартире только электрическое отопление и нет воды. За ней нужно будет ходить в отдельное деревянное помещение, однако, какое именно автор объявления не отмечает.

Квартиру планируют сдавать на длительный срок. В стоимость пользования входит собственный небольшой двор. Кроме месячной платы в 2500 гривен арендатор должен платить также за электричество.

Спальня с диваном / Фото OLX.

Самая дешевая квартира во Львове находится на улице Мирной. Ее тоже могут сдать в аренду под склад.