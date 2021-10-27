Согласно отчету, стоимость аренды жилья продолжила расти и во втором квартале 2021 года. Рассказываем, какие каины лидируют.

Читайте Известный украинский девелопер отпраздновал 18 лет: трогательный видеоманифест

С 2011 по 2021 годы цены на аренду жилья в странах Евросоюза выросли в среднем на 16%. Стоимость аренды продолжает расти на фоне продолжительного кризиса и пандемии.

Больше всего в цене выросли в Эстонии, Литве, Ирландии / Фото Pexels

Больше всего в цене выросли:

Эстония – на 142%,

Литва – на 109%,

Ирландия – на 65,6%.

В то же время на Кипре и Греции зафиксировано снижение цен – на 3% и 25% соответственно

Средняя стоимость аренды квартиры с 3-мя спальнями во втором квартале 2021 года составляет 1600 евро в месяц. При этом в Эстонии, где наблюдается высокий рост цен на аренду, заплатить за апартаменты придется около 900 евро. А в Греции, где цены упали – 720 евро.

Аренда остается дешевле, чем собственное жилье

В течение 2010 – 2011 годов рынок продаж и рынок аренды развивались параллельно. Но к концу 2011 года тенденция изменилась. Обусловленный долговым кризисом индекс цен на жилье стал отрицательным и опустился до отметки минус 4 в 2012 году.

К 2015 году ситуация стабилизировалась: цены на покупку жилья в странах ЕС начали расти. В 2020 году индекс цен на жилье составлял уже плюс 4,6%.

На фоне этих колебаний за последние 10 лет цены на покупку недвижимости росли вдвое быстрее, чем на аренду. Сейчас разница в стоимости составляет +34,4%.

Цены на жилье в странах с инвестиционными программами

На Мальте и Португалии иностранцы покупают недвижимость на тех же условиях, что и местные жители / Фото Pexels

В Австрии, Португалии и Мальте тоже наблюдается рост цен. Для инвесторов это означает, что они покупают ликвидный актив и смогут быстро "отбить" вложенные деньги. При этом стоит помнить, что купить жилье в Австрии могут только лица, прожившие здесь минимум 3 года. На Мальте и Португалии иностранцы покупают недвижимость на тех же условиях, что и местные жители.

К теме Какую квартиру купить для выгодной сдачи в аренду: советы девелопера

Прирост цен на аренду и покупку жилья за 10 лет

Страна Аренда Покупка Австрия + 48% +96% Португалия +23% +51% Мальта +20% +48% Испания +4% +2% Кипр -3% -8% Греция -25% -28%

Недвижимость, приобретенную в этих странах, как правило, сдают: доход от аренды апартаментов в Португалии составляет от 2 до 5% годовых, в высокий сезон – до 9%. Доходность объектов на Мальте составляет от 3 до 6%.