Згідно зі звітом, вартість оренди житла продовжила зростати й у другому кварталі 2021 року. Розповідаємо, які каїни є лідерами.
Читайте Відомий український девелопер відсвяткував 18 років: зворушливий відеоманіфест
З 2011 до 2021 року ціни на оренду житла у країнах Євросоюзу зросли у середньому на 16%. Вартість оренди продовжує зростати на тлі тривалої кризи та пандемії.
Найбільше в ціні зросли в Естонії, Литві, Ірландії / Фото Pexels
Найбільше в ціні зросли:
- Естонія – на 142%,
- Литва – на 109%,
- Ірландія – на 65,6%.
Водночас на Кіпрі та в Греції зафіксовано зниження цін – на 3% та 25% відповідно
Середня вартість оренди квартири з 3-ма спальнями в другому кварталі 2021 року становить 1600 євро в місяць. При цьому в Естонії, де спостерігається найвище зростання цін на оренду, заплатити за апартаменти доведеться близько 900 євро. А в Греції, де ціни впали, – 720 євро.
Оренда залишається дешевшою, ніж власне житло
Впродовж 2010 – 2011 років ринок продажу та ринок оренди розвивалися паралельно. Але наприкінці 2011 року тенденція змінилася. Зумовлений борговою кризою, індекс цін на житло став негативним та опустився до позначки мінус 4 у 2012 році.
До 2015 року ситуація стабілізувалася: ціни на купівлю житла у країнах ЄС почали рости. У 2020 році, індекс цін на житло становив вже плюс 4,6%.
Ціни на житло у країнах з інвестиційними програмами
На Мальті та в Португалії іноземці купують нерухомість на тих же умовах, як і місцеві жителі / Фото Pexels
В Австрії, Португалії та на Мальті теж спостерігається ріст цін. Для інвесторів це означає, що вони купують ліквідний актив і зможуть швидко "відбити" вкладені гроші. При цьому, варто пам'ятати, що купити житло в Австрії можуть лише особи, які прожили тут мінімум 3 роки. На Мальті та в Португалії іноземці купують нерухомість на тих же умовах, як і місцеві жителі.
До теми Яку квартиру купити для вигідної здачі в оренду: поради девелопера
Приріст цін на оренду та купівлю житла за 10 років
|Країна
|Оренда
|Купівля
|Австрія
|+ 48%
|+96%
|Португалія
|+23%
|+51%
|Мальта
|+20%
|+48%
|Іспанія
|+4%
|+2%
|Кіпр
|-3%
|-8%
|Греція
|-25%
|-28%
Нерухомість, придбану в цих країнах, зазвичай здають: дохід від оренди апартаментів у Португалії складає від 2 до 5% річних, у високий сезон – до 9%. Прибутковість об'єктів на Мальті становить від 3 до 6%.