По данным статистики, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 12,6%. На вторичке показатель составляет +8,7%.

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Цены на квартиры: какое жилье подорожало больше всего

Однокомнатные квартиры подорожали на 12,8% в новостройках и на 9% на вторичном рынке. Двухкомнатное жилье на первичке стало дороже на 12,8%, а на вторичке – на 8,8%. Стоимость трехкомнатных квартир также существенно выросла: на первичном рынке – на 12,5% %, а на вторичном – на 8,7%.



Однокомнатные квартиры подорожали больше всего / Данные Госстата

Данные Госстата свидетельствуют также о том, что рост на самом деле замедлился. Если сравнивать тенденцию во втором квартале 2024 года до первого, то квартиры подорожали лишь на 0,5%. На вторичном рынке цены даже снизились.

Пять городов с самыми дорогими квартирами

Самые дорогие однокомнатные квартиры на первичке в августе – во Львове. Средняя стоимость здесь составляет 57 тысяч долларов. Киев занял второе место в рейтинге с ценой в 51 тысячу долларов.

На третьем месте – также также Ужгород, где средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 50 тысяч долларов.

Четвертым в списке является Днепр со средней стоимостью в 45 тысяч долларов. Пятое место занимает Кропивницкий - примерно 41 тысячу долларов стоят однокомнатные квартиры.