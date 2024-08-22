Вместо общежития: какие цены на аренду маленьких квартир и отдельных комнат в больших городах
Перед началом учебного года традиционно растет спрос на аренду жилья среди студентов. Это связано с нехваткой мест в общежитиях или же их желанием жить в лучших условиях.
Студенты и их родители обращают внимание на относительно недорогие варианты проживания в однокомнатных, малометражных квартирах или отдельных комнатах. Аналитики OLX исследовали, как изменилась стоимость на такие типы жилья и сколько стоит аренда сейчас, передает Недвижимость 24.
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Какие цены на однокомнатные и малометражные квартиры
Цены на однокомнатные квартиры по сравнению с июлем прошлого года значительно выросли в некоторых городах. Речь идет о:
- Киев – 14 000 гривен (+27,3% за год);
- Ивано-Франковск – 12 000 гривен (+20%);
- Львов – 16 178 гривен (+10,6%);
- Винницу – 10 900 гривен (+9%);
- Днепр – 9 000 гривен (+5,9%).
В Харькове и Одессе цены не изменились – 4 000 и 7 000 в месяц.
Относительно аренды малометражного жилья, то средняя стоимость на квартиру площадью до 30 квадратов такова:
- Киев – 10 000 гривен (+33,3% за год);
- Львов – 10 000 гривен (без изменений);
- Винница – 7 000 гривен (+16,7%);
- Днепр – 7 000 гривен (+7,7%);
- Ивано-Франковск – 6 000 гривен (без изменений);
- Одесса – 5 000 гривен (без изменений);
- Харьков – 3 500 гривен (без изменений).
Аренда отдельной комнаты как альтернатива общежитию
Самым бюджетным вариантом является аренда отдельной комнаты. Такой формат является популярным среди молодежи, хотя и похож на проживание в общежитии. Преимущество в том, что студенты могут выбрать жилье в удобном районе, ближе к учебе, работы и тому подобное.
Во Львове цены на отдельные комнаты самые высокие – в среднем 4 500 гривен (+12,5% за год). Далее в списке идет Киев (+14,3%) и Ивано-Франковск (+33,3%) – по 4 тысячи гривен в месяц.
В Виннице и Днепре комнаты в среднем стоят по 3 500 гривен (+16.7% в обоих). В Харькове и Одессе цены не изменились. Это всего 2 000 и 2 500 гривен соответственно.