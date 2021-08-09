Сколько стоит аренда жилья на День Независимости: цены в крупных городах Украины

На День Независимости в 2021 году украинцы будут отдыхать 4 дня подряд. В этот период цены на аренду жилья традиционно взлетят.

Подорожание преимущественно коснется Киева, Львова и Одессы. За сколько можно снять апартаменты на праздники – рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Не пропустите Переезд в новую квартиру: важные нюансы от известного застройщика

Какой рост цен ожидать

В праздничный период стоимость аренды может подняться в 1,5 – 2 раза и даже в 2 – 4 раза, если речь идет о ликвидных предложениях. При этом выбор посуточного жилья также станет больше: в Киеве – на 30%, в Одессе и Львове – минимум на 50%.

По словам эксперта, несмотря на это, в Киеве уже занято более 45% вариантов, в Одессе – свыше 70%. Это также связано со сложностями выезда за границу в связи с пандемией.

Украинцы активно бронируют жилье на праздники, несмотря на рост цен / Фото Pixabay

Интересно Названы 10 лучших городов мира для жизни на пенсии

Какие цены

В Киеве и Одессе квартиры посуточно в праздничный период в августе могут подорожать на 70 – 100% в сравнении с обычными днями, во Львове – на 50 – 70%.

Важно! В праздники многие арендаторы сдают жилье на срок от двух ночей.

В центральной части Киева однокомнатное жилье на ночь обойдется 1,5 – 2 тысячи гривен, в Одессе – 1,3 – 2 тысячи гривен, во Львове – 1,1 – 2 тысячи гривен.

Напомним, по мнению специалистов, в Украине цены на жилую недвижимость достигнут пика в ближайшее время.