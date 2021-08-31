Аренда жилья в Киеве: что будет с ценами в случае локдауна

Цены на аренду жилой недвижимости в Киеве до конца года могут подняться. Однако о серьезном подорожании речь не идет.

Повлиять на ситуацию на рынке недвижимости может лишь жесткий локдаун. К чему он может привести – рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

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Чего ждать при локдауне

Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья: со снижением спроса, стоимость найма также снизится,

– отметил Пита.

По его словам, в случае отмены ограничений, конъюнктура восстановится на протяжении двух – трех месяцев.

Если карантинные ограничения не будут введены, аренда жилья может подорожать на 5 – 10%.

Локдаун может повлиять на стоимость аренды жилья / Фото pixabay

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Что сдерживает цены

По словам эксперта, цены на аренду недвижимости сдерживает возможное подорожание коммунальных услуг на 40 – 70%. В такой ситуации владельцы вынуждены будут идти на уступки арендаторам.

Цены на аренду жилья могут подняться на 5 – 10% / Фото pixabay