Аренда жилья в Киеве: что будет с ценами в случае локдауна
Источник:Сегодня
Цены на аренду жилой недвижимости в Киеве до конца года могут подняться. Однако о серьезном подорожании речь не идет.
Повлиять на ситуацию на рынке недвижимости может лишь жесткий локдаун. К чему он может привести – рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.
Важно Проблемы с парковкой в Киеве: почему застройщики неохотно строят паркинги
Чего ждать при локдауне
Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья: со снижением спроса, стоимость найма также снизится,
– отметил Пита.
По его словам, в случае отмены ограничений, конъюнктура восстановится на протяжении двух – трех месяцев.
Если карантинные ограничения не будут введены, аренда жилья может подорожать на 5 – 10%.
Локдаун может повлиять на стоимость аренды жилья / Фото pixabay
Интересно Люди во всем мире массово переезжают: с чем это связано
Что сдерживает цены
По словам эксперта, цены на аренду недвижимости сдерживает возможное подорожание коммунальных услуг на 40 – 70%. В такой ситуации владельцы вынуждены будут идти на уступки арендаторам.
Цены на аренду жилья могут подняться на 5 – 10% / Фото pixabay