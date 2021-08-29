Согласно опросу, проведенного Knight Frank, 19% респондентов сменили место жительства. С чем связаны такие изменения – читайте далее.
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Почему люди переезжают
По данным Knight Frank, семьи начали подыскивать новое жилье после пандемии коронавирусной инфекции. Основная причина – иметь больше места для комфортной жизни. 22% из тех, кто переехал, нуждались в открытом пространстве, 19% – подбирали помещения большей площади.
Пандемия вынудила людей переезжать / Фото Pixabay
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Куда переезжают
Согласно опросу, среди тех, кто еще не переехал, 20% готовы сделать это в 2022 году. 38% опрошенных направлялись в город, 33% – в пригороды, 15% – в сельскую местность, 13% – за границу. Самыми популярными странами для переселения стали Швейцария, Франция и Великобритания.
Швейцария является самой желанной страной для переезда / Фото Pixabay