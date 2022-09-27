Киев планирует выкупить тысячу квартир для переселенцев: что не так с инициативой города

Киевский городской совет выделил коммунальному предприятию "Жилье-инвест" 2 миллиарда гривен, которые должны пойти на покупку 1 000 квартир. Их будут сдавать в аренду переселенцам, пострадавшим в результате агрессии со стороны россии.

Однако, как пишет издание Mind, утвержденная программа только разрабатывается. При этом эксперты уже отмечают, что выделенных квартир будет мало, а процесс распределения жилья может оказаться непрозрачным.

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Киев выделил 2 миллиарда гривен на 1 000 квартир

По подсчетам мэрии, в июне Киев принял около 70 тысяч внутренних переселенцев. Более свежих оценок пока нет. Здесь они находят работу и арендуют жилье за 7 – 8 тысяч гривен, что даже дешевле, чем в западных регионах, отмечает директор агентства недвижимости "Брок-Риэлти" Дмитрий Корчев.

В середине сентября стало известно, что столица формирует фонд жилья территориального общества. Для этого город увеличил уставный капитал коммунального предприятия "Жилье-инвест" на 2 миллиарда гривен. Как рассказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, за эти деньги город планирует приобрести около тысячи квартир для переселенцев.

Город принял решение о закупке за счет городского бюджета жилья, которое будет являться собственностью территориальной общины. Вопросы обеспечения жильем горожан и вынужденных переселенцев можно будет решить благодаря аренде этого жилья. Это может быть как долгосрочная аренда, так и аренда с правом выкупа,

– цитирует Непопа пресс-служба Киевской городской администрации.

Непоп добавил, что при выделении жилья приоритет предоставят:

семьям участников боевых действий в Украине;

лицам, потерявшим жилье на временно оккупированных территориях;

киевлянам, желающим улучшить свои жилищные условия.

Инициатива имеет ряд нюансов

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что от анонса прошло достаточно времени, однако требований к жилью нет. Смущает и отсутствие механизмов расчета арендной платы. Если город планирует купить тысячу квартир за 2 миллиарда гривен, средняя стоимость апартаментов будет составлять 50 000 долларов. За такие деньги в Киеве можно купить разве что однокомнатную квартиру.

Проблемы могут возникнуть и на этапе раздела квартир. Ведь до сих пор не известно, кому будет предоставляться приоритет в условиях, когда на одну квартиру претендует несколько потерявших жилье семей.

К тому же все эксперты сходятся во мнении, что тысяча квартир не разрешат проблемы переселенцев, которым необходимо в разы больше объектов недвижимости.

Город не должен взимать деньги за аренду квартир с внутренне перемещенных лиц, считает управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.

Правильнее предоставлять такие квартиры бесплатно на 3 – 4 месяца, чтобы дать людям возможность найти работу и снять жилье.

– добавляет он.