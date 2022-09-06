Об этом свидетельствуют данные портала OLX Недвижимость. Аналитики проанализировали текущую ситуацию на рынке аренды и расспросили о настроениях арендодателей с начала полномасштабной войны. 24 канал собрал самое важное.
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Количество предложений в больших городах сокращается
На Украине началась вторая волна внутренней миграции. Если весной переселенцев интересовало дешевое жилье и они соглашались даже на загородные дома, сегодня в приоритете квартиры в мегаполисах. Так, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось от 10% во Львове до 23% в Киеве.
Как изменилось предложение на рынке долгосрочной аренды квартир / данные OLX
|
Город
|
Количество объявлений на I неделю августа
|
Количество объявлений на I неделю сентября
|
Разница в количестве объявлений
|
Киев
|
26 658
|
20 569
|
-23%
|
Одесса
|
12 490
|
10 236
|
-18%
|
Львов
|
5 359
|
4 836
|
-10%
|
Днепр
|
3 886
|
3 278
|
-16%
Что касается западных регионов, здесь ситуация несколько иная. Из 7 городов спад предложения зафиксировали только в трех городах:
- в Ивано-Франковске – на 24% меньше объявлений. Аналитики подчеркивают, что в город продолжают съезжаться со всех уголков страны, а многие квартиры по-прежнему сдают по вполне приемлемым ценам;
- в Ровно – на 31% меньше объявлений;
- в Луцке – на 35%.
Ситуацию с уменьшением предложения на квартиры в Ровно и Луцке объясняют тем, что сюда неохотно едут украинцы, которые переживают из-за возможного риска вторжения со стороны беларуси. Из-за отсутствия спроса сами же арендодатели стали предлагать меньше квартир.
Следует ли ожидать роста цен
Около половины всех предложений на рынке аренды жилья представлены однокомнатными квартирами. По данным OLX Недвижимость, в сентябре среди городов-миллионников самые бюджетные варианты можно найти в:
- Одессе за 5 500 гривен в месяц.
- В западных регионах самые доступные цены в Луцке и Ровно – в среднем 7 500 гривен в месяц.
Самой дорогой будет аренда однокомнатной квартиры за 16,5 тысячи гривен в Ужгороде. Последние два месяца лета и начало осени именно Закарпатье отличается наибольшим ценником, "подвинув" даже Львов.
Из-за возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в большие города осенью можно ожидать скачка цен. В частности, это касается некоторых городов-миллионников. Так, по данным платформы, в Одессе и Днепре аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября уже увеличилась на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В столице ценник увеличился на 1000 гривен, а во Львове - на 1 600 гривен.
Что говорят арендодатели
Согласно опросу на OLX Недвижимость, большинство арендодателей (83%) планируют в дальнейшем сдавать в аренду свое жилье. Более 17% хозяев начали это делать после 24 февраля. В общей сложности 62% владельцев квартир первыми шли на уступки, 21% опрошенных сделали это по просьбе своих жильцов.
Чаще хозяева делали скидку на аренду. 58% арендодателей указали, что снизили цену в диапазоне 20 – 50%. Некоторые респонденты отмечали, что первые месяцы просили только оплачивать коммунальные платежи, а затем снизили стоимость аренды.
85% арендодателей удовлетворены сотрудничеством со своими арендаторами. Больше всего на положительное впечатление повлияли:
- своевременная и добросовестная плата за аренду и коммунальные услуги (66% голосов);
- легкость общения и быстрое решение любых вопросов (59%);
- бережное отношение к квартире и имуществу (58%).