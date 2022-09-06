Об этом свидетельствуют данные портала OLX Недвижимость. Аналитики проанализировали текущую ситуацию на рынке аренды и расспросили о настроениях арендодателей с начала полномасштабной войны. 24 канал собрал самое важное.

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Количество предложений в больших городах сокращается

На Украине началась вторая волна внутренней миграции. Если весной переселенцев интересовало дешевое жилье и они соглашались даже на загородные дома, сегодня в приоритете квартиры в мегаполисах. Так, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось от 10% во Львове до 23% в Киеве.

Как изменилось предложение на рынке долгосрочной аренды квартир / данные OLX

Город Количество объявлений на I неделю августа Количество объявлений на I неделю сентября Разница в количестве объявлений Киев 26 658 20 569 -23% Одесса 12 490 10 236 -18% Львов 5 359 4 836 -10% Днепр 3 886 3 278 -16%

Что касается западных регионов, здесь ситуация несколько иная. Из 7 городов спад предложения зафиксировали только в трех городах:

в Ивано-Франковске – на 24% меньше объявлений. Аналитики подчеркивают, что в город продолжают съезжаться со всех уголков страны, а многие квартиры по-прежнему сдают по вполне приемлемым ценам;

– на 24% меньше объявлений. Аналитики подчеркивают, что в город продолжают съезжаться со всех уголков страны, а многие квартиры по-прежнему сдают по вполне приемлемым ценам; в Ровно – на 31% меньше объявлений;

– на 31% меньше объявлений; в Луцке – на 35%.

Ситуацию с уменьшением предложения на квартиры в Ровно и Луцке объясняют тем, что сюда неохотно едут украинцы, которые переживают из-за возможного риска вторжения со стороны беларуси. Из-за отсутствия спроса сами же арендодатели стали предлагать меньше квартир.

Следует ли ожидать роста цен

Около половины всех предложений на рынке аренды жилья представлены однокомнатными квартирами. По данным OLX Недвижимость, в сентябре среди городов-миллионников самые бюджетные варианты можно найти в:

Одессе за 5 500 гривен в месяц.

за 5 500 гривен в месяц. В западных регионах самые доступные цены в Луцке и Ровно – в среднем 7 500 гривен в месяц.

Самой дорогой будет аренда однокомнатной квартиры за 16,5 тысячи гривен в Ужгороде. Последние два месяца лета и начало осени именно Закарпатье отличается наибольшим ценником, "подвинув" даже Львов.

Из-за возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в большие города осенью можно ожидать скачка цен. В частности, это касается некоторых городов-миллионников. Так, по данным платформы, в Одессе и Днепре аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября уже увеличилась на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В столице ценник увеличился на 1000 гривен, а во Львове - на 1 600 гривен.

Что говорят арендодатели

Согласно опросу на OLX Недвижимость, большинство арендодателей (83%) планируют в дальнейшем сдавать в аренду свое жилье. Более 17% хозяев начали это делать после 24 февраля. В общей сложности 62% владельцев квартир первыми шли на уступки, 21% опрошенных сделали это по просьбе своих жильцов.

Чаще хозяева делали скидку на аренду. 58% арендодателей указали, что снизили цену в диапазоне 20 – 50%. Некоторые респонденты отмечали, что первые месяцы просили только оплачивать коммунальные платежи, а затем снизили стоимость аренды.

85% арендодателей удовлетворены сотрудничеством со своими арендаторами. Больше всего на положительное впечатление повлияли: