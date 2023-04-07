Самая дорогая аренда жилья в Лас-Вегасе: какова стоимость мегаособняка в пустыне
Источник:New York Post
Мегаособняк среди пустыни в Лас-Вегасе стал самым дорогим на рынке аренды. Площадь дома составляет около 1400 квадратных метров.
Особняк можно снимать за 100 тысяч долларов в месяц. Он включает семь спален и одиннадцать ванных комнат. В доме много панорамных окон, поэтому из каждой комнаты прекрасно видна улица.
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В доме есть все
Особняк оснащен всем, что только можно вообразить. Здесь есть тренажерный зал, теннисный и спортивный корты, полностью освещенные для ночных игр, крытый баскетбольная площадка, кинотеатр и боулинг. Для ленивого отдыха есть бассейн и спа-центр, а также несколько баров с вином.
Дом расположен на высоте более 30 метров над частным полем для гольфа. Кроме многочисленных спален и ванн, особняк вмещает большую кухню и отдельную террасу с барбекю.
На крыше можно организовывать вечеринки, а гараж может вместить около 18 машин. В объявлении отмечают, что во время строительства особняка ограничений в бюджете не было. Поэтому он создан из "всего лучшего".