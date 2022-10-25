Об этом свидетельствуют данные портала Expander и Rentier.io. Здесь отмечают, что аренда квартиры среднего размера подорожала на 4,7%, а жилье площадью более 70 "квадратов" – на 2%.

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При этом повышение арендных ставок значительно выше среднего повышения заработной платы в корпоративном секторе. Сегодня в некоторых польских городах минимальная зарплата не способна покрыть аренду небольшой квартиры-студии.

В каких городах Польши больше всего подорожала аренда жилья

Сильнее всего за год выросли цены на малогабаритные квартиры. Особенно это ощутимо в Варшаве, где аренда помещения площадью 30 квадратных метров стоит в среднем 2 571 злотых. Далее следуют Вроцлав – 2 471 злотых и Гданьск – 2 400 злотых. В указанные тарифы не входит стоимость коммунальных услуг и административных сборов.



Среди городов, где аренда квартир стоит более 2 000 злотых, также выделяют Гдыню и Краков.

В Щецине арендаторы платили почти 2 000 злотых в месяц за аренду квартиры площадью до 38 квадратных метров. В Люблине – 1 860 злотых, в Познани – 1 770 злотых.



Рост цен на малогабаритные квартиры не составил менее 25% / Фото pixabay

Ни в одном из крупных городов Польши рост цен на малогабаритные квартиры не составил менее 25%. И на этом повышения не заканчиваются. Рынок аренды разогревают и прибывающие на обучение студенты и работники, переезжающие в большие города.

Кроме того, удорожание связывается с повышенным спросом со стороны украинских переселенцев, снижением кредитоспособности поляков и инфляцией, которой владельцы недвижимости обосновывают повышение цен.

Следует ли ожидать снижения цен на рынке аренды жилья

Аналитики Expander отмечают, что в ближайшее время не стоит ожидать спада цен на жилье, однако выделяют факторы, которые могут улучшить ситуацию в будущем.

Выезд украинцев. Значительная часть беженцев планирует вернуться на родину в ближайшее время.

Значительная часть беженцев планирует вернуться на родину в ближайшее время. По прогнозам аналитиков PKO BP, во второй половине 2023 года возможно снижение процентных ставок, что позволит восстановить кредитоспособность домохозяйств. А соответственно и убрать рычаг, благодаря которому арендодатели продолжают удерживать высокие цены на жилье.

В то же время, некоторые эксперты сомневаются в том, что жилье в Польше подешевеет в ближайшее время. По мнению главного аналитика HRE Investment Бартоша Турека, к концу этого года динамика цен снизится, а к концу 2022 года цены могут быть выше более чем на 7 – 12% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, если процентные ставки будут снижены в 2023 году, и ситуация на рынке труда сохранится, спрос на кредиты постепенно возобновится. Так что в 2024 году может наблюдаться динамичный рост цен на рынке недвижимости.